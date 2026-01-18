Live voetbal 10

Trieste aftocht: Utrecht-pechvogel Victor Jensen (25) valt uit in Volendam

Victor Jensen FC Utrecht
Foto: © ESPN
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
18 januari 2026, 16:14

FC Utrecht lijkt het de komende tijd opnieuw zonder Victor Jensen te moeten stellen. De Deen viel in het uitduel bij FC Volendam na een uur spelen met een op het oog vervelende knieblessure uit bij de ploeg van trainer Ron Jans.

De 25-jarige Jensen begon sterk aan het lopende seizoen, met drie goals in de eerste drie speelronden van de Eredivisie. Eind augustus liep de aanvallende middenvelder echter tegen een hamstringblessure op waarmee hij drie maanden zoet was. Pas eind november, in het thuisduel met Go Ahead Eagles (2-2) maakte Jensen zijn rentree.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Volendam begon Jensen in de basis. Vijf minuten na rust kwam hij bovendien tot scoren: de Deen tekende voor de 2-1, nadat de thuisploeg door treffers van Joel Ideho en Brandley Kuwas een 2-0 voorsprong had genomen in het eerste bedrijf.

Amper vijf minuten na zijn goal ging het behoorlijk mis voor Jensen. De middenvelder probeerde bij de eerste paal een indraaiende voorzet van de linkerflank op doel te werken, maar kwam daarbij vervelend in botsing met tegenstander Nick Verschuren. De medische staf van FC Utrecht deed nog een poting om hem op te lappen, maar dat was tevergeefs: Jensen moest met veel pijn naar de kant, Can Bozdogan was zijn vervanger.

Utrecht - Volendam

FC Utrecht
3 - 1
FC Volendam
Gespeeld op 18 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Victor Jensen

Victor Jensen
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (8 feb. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
7
4
2024/2025
Utrecht
29
2
2023/2024
Utrecht
30
8
2022/2023
Utrecht
13
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Sparta
18
-11
26
9
Heerenveen
19
1
24
10
Utrecht
17
5
23
11
PEC
19
-15
23
12
Fortuna
19
-5
22

Complete Stand

