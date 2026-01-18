FC Utrecht lijkt het de komende tijd opnieuw zonder te moeten stellen. De Deen viel in het uitduel bij FC Volendam na een uur spelen met een op het oog vervelende knieblessure uit bij de ploeg van trainer Ron Jans.

De 25-jarige Jensen begon sterk aan het lopende seizoen, met drie goals in de eerste drie speelronden van de Eredivisie. Eind augustus liep de aanvallende middenvelder echter tegen een hamstringblessure op waarmee hij drie maanden zoet was. Pas eind november, in het thuisduel met Go Ahead Eagles (2-2) maakte Jensen zijn rentree.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Volendam begon Jensen in de basis. Vijf minuten na rust kwam hij bovendien tot scoren: de Deen tekende voor de 2-1, nadat de thuisploeg door treffers van Joel Ideho en Brandley Kuwas een 2-0 voorsprong had genomen in het eerste bedrijf.

Amper vijf minuten na zijn goal ging het behoorlijk mis voor Jensen. De middenvelder probeerde bij de eerste paal een indraaiende voorzet van de linkerflank op doel te werken, maar kwam daarbij vervelend in botsing met tegenstander Nick Verschuren. De medische staf van FC Utrecht deed nog een poting om hem op te lappen, maar dat was tevergeefs: Jensen moest met veel pijn naar de kant, Can Bozdogan was zijn vervanger.