heeft na de uitschakeling van FC Utrecht in de KNVB Beker tegen FC Twente (1-2) geen goed woord over voor . De Spanjaard kwam voorafgaand aan de achtste finale te laat en werd door trainer Ron Jans zodoende op de bank gezet.

Jans maakte voorafgaand aan het bekerduel tussen FC Utrecht en FC Twente duidelijk dat twee van zijn spelers op de bank plaats moesten nemen, omdat zij op de wedstrijddag te laat op de club waren. Derry John Murkin zou Souffian El Karouani, die afgelopen weekend ziek was, vervangen, terwijl Rodríguez normaal gesproken een basisplaats heeft bij de Domstedelingen. Hij werd vervangen door Niklas Vesterlund.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht had het lastig met FC Twente, maar kwam via Dani de Wit nog wel vroeg op voorsprong. Omdat de bezoekers in de eerste helft niet langs Vasilios Barkas kwamen, was dat ook direct de ruststand. Een kwartier na rust kreeg Yoann Cathline de uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen, maar hij raakte in een aanval tot twee keer toe de lat. Omdat Ricky van Wolfswinkel en Daan Rots in het vervolg van de tweede helft wél het net wisten te vinden, werd FC Twente de eerste kwartfinalist.

Na de wedstrijd wordt Viergever bij ESPN gevraagd naar zijn mening over Rodríguez. “Dit zijn dingen die niet kunnen”, antwoordt de verdediger heel duidelijk. “Dit zijn hele dure leermomenten. Miguel is gewoon een hele belangrijke speler die hoort te spelen. Dan kan ik er met mijn kop niet bij dat je bij een wedstrijd te laat komt. Niklas Vesterlund heeft keihard zijn best gedaan, maar hij is een buitenspeler die extra kwaliteit heeft.” Viergever benadrukt dat FC Utrecht op de eerste dag van het kalenderjaar heeft gehamerd op het feit dat mensen op tijd moeten komen. “Dat dit dan gebeurt, is doodzonde.”