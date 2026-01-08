Live voetbal

Jans zet deur op een kier voor bondscoachschap

FC Utrecht-trainer Ron Jans
Foto: © Imago
8 januari 2026, 06:25   Bijgewerkt: 7 januari 2026, 23:27

Ron Jans kondigde afgelopen weekend aan dat hij na dit seizoen stopt als trainer van FC Utrecht en met pensioen gaat. In gesprek met Voetbal International zet de 67-jarige oefenmeester de deur wel op een kier voor een rol als bondscoach, maar dan alleen voor een paar weken tijdens een eindronde.

Jans maakte afgelopen weekend bekend dat hij na dit seizoen stopt als hoofdtrainer van FC Utrecht. De oefenmeester heeft besloten dat hij na een lange carrière tijd voor zichzelf en zijn familie gaat nemen. Clubs hoeven hem ook niet te bellen, aangezien dat ‘kansloos’ is. “Ik ga niet meer fulltime aan de slag als trainer of technisch directeur”, maakt hij heel duidelijk.

Toch sluit Jans niet uit dat hij op termijn in een kleinere rol terugkeert in de voetballerij. “Ik ben vaak makkelijk over te halen, daar schuilt een gevaar in”, geeft de trainer aan. Bij een nieuwe rol wil hij ook de vrijheid hebben om soms een week of weekend weg te kunnen met zijn vrouw. “Ik heb er zin in weer een heel nieuw leven te beginnen. En hoe dat er uitziet, weet ik nog niet. Ik ga daarnaast echt wel iets vinden wat me leuk lijkt.”

Of hij ervoor open staat om bondscoach te worden? In principe niet. “Misschien alleen als er een eindtoernooi komt en een land een trainer zoekt voor zes weken. Dat lijkt me wel mooi”, laat Jans de deur op een kiertje. “Maar ik denk dat ik echt met pensioen ga als trainer.”

