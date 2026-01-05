FC Utrecht moet op zoek naar een nieuwe trainer, nu Ron Jans heeft aangekondigd na dit seizoen afscheid te nemen. FCUpdate.nl zet vijf haalbare en realistische opvolgers voor de Domstedelingen op een rij. Voor technisch directeur Jordy Zuidam lijkt haast geboden.

Jans kiest ervoor om na dit seizoen met trainerspensioen te gaan. Die aankondiging komt voor FC Utrecht op een gunstig moment, omdat de club voldoende tijd heeft om een geschikte opvolger voor de 67-jarige oefenmeester te vinden.

Paul Simonis (clubloos)

Een voor de hand liggende kandidaat is Paul Simonis. De trainer presteerde vorig seizoen uitstekend in de Eredivisie en won met Go Ahead Eagles de KNVB Beker, maar zijn avontuur bij VfL Wolfsburg liep dit seizoen voortijdig stuk. De overstap naar de Bundesliga werd daarmee geen succes.

Simonis zit momenteel zonder club en het is niet ondenkbaar dat hij op het lijstje van FC Utrecht staat. Eerder werd hij al in verband gebracht met Ajax, wat betekent dat Utrecht er snel bij moet zijn. De kans is groot dat er meer belangstelling voor de 40-jarige trainer zal ontstaan.

Anthony Correia (Telstar)

Anthony Correia stond pas zeventien wedstrijden voor de groep als trainer in de Eredivisie, maar heeft zich in korte tijd nadrukkelijk op de kaart gezet bij Telstar. In Velsen-Zuid wordt fris en gedurfd gevoetbald, ondanks dat de promovendus over een van de minst kwalitatieve selecties van de Eredivisie beschikt.

De duidelijke voetbalvisie achter het spel van Telstar maakt indruk. Eerst in de Keuken Kampioen Divisie, nu ook op het hoogste niveau. Of Correia zo vroeg in zijn carrière al de man is om De Galgenwaard op de banken te krijgen, valt te bezien, maar zijn naam zal ongetwijfeld bij meerdere clubs genoteerd staan.

Mark van Bommel (clubloos)

Toen Ron Jans werd aangesteld, wilde grootaandeelhouder Frans van Seumeren graag ‘een grote naam’ binnenhalen. Mocht FC Utrecht opnieuw die route willen bewandelen, dan is Mark van Bommel een reële optie. De trainer zit sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp zonder club, mede omdat hij verschillende buitenlandse aanbiedingen afwees.

Onder meer Rangers FC kreeg een ‘nee’ te horen, omdat Van Bommel in Nederland dicht bij zijn revaliderende zoon Ruben wilde blijven. Een stap naar FC Utrecht zou betekenen dat hij zijn vertrouwde omgeving niet hoeft te verlaten.

Rick Kruys (FC Volendam)

Rick Kruys is een bekende naam in Utrecht en zou daarom ook in beeld kunnen zijn als opvolger van Jans. Hij begon zijn trainersloopbaan in de Domstad en was er actief als assistent- en interim-trainer.

Na zijn vertrek bij FC Utrecht werkte Kruys als hoofdtrainer bij VVV-Venlo en staat hij nu aan het roer bij FC Volendam. Met de Palingboeren werd hij vorig seizoen kampioen in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl hij dit jaar vecht tegen degradatie. Is hij toe aan een volgende stap?

Maurice Steijn (Sparta Rotterdam)

Maurice Steijn keerde na zijn ontslag bij Ajax terug bij Sparta Rotterdam, maar zijn contract op Het Kasteel loopt af. Het is niet uitgesloten dat de Haagse trainer zijn verbintenis niet verlengt, wat hem interessant maakt voor andere Eredivisieclubs.

Een overstap naar FC Utrecht zou dan tot de mogelijkheden behoren, net als een stap naar FC Twente. Steijn wist bij Ajax niet te overtuigen, maar liet in zijn eerdere periodes bij Sparta zien dat hij op dat niveau prima kan presteren.