Ron Jans denkt dat hij uitstekend had gepast bij Ajax in de tijd dat Maurice Steijn en Sven Mislintat in Amsterdam rondliepen, zo laat hij weten aan Voetbal International. De trainer, die na dit seizoen met pensioen gaat, ziet zichzelf als een verbinder, wat Ajax volgens hem in die tijd heel erg nodig had.

Jans kondigde afgelopen weekend zijn pensioen als hoofdtrainer aan. De huidige coach van FC Utrecht kijkt terug op een mooie carrière, waarin hij succesvol was bij FC Twente, FC Groningen en PEC Zwolle. Het enige waar Jans nooit aan heeft mogen proeven, was het trainerschap bij een Nederlandse topclub. Dat verrast hem niet.

“Ik ben er nooit zo mee bezig geweest”, laat Jans weten. “Er zal wel een reden zijn. Ik ben er zelf ook nooit over begonnen, dat het een ambitie is om een topdrieclub te trainen. Misschien ben ik er wel te terughoudend in geweest”, speculeert hij. Ook het feit dat zijn werkwijze mogelijk te menselijk is voor een topclub, zou wat Jans betreft een reden kunnen zijn dat de topclubs nooit aan hem dachten. “Maar mijn carrière is rond en mooi, ik mis niks.”

Toch zijn er wel momenten geweest dat hij aan een stap naar een topclub heeft gedacht. “Voordat Farioli bij Ajax kwam, in de periode Steijn en Mislintat”, wijst Jans een moment aan. Hij was op dat moment, begin seizoen 2023/24, net vertrokken bij FC Twente. “Toen ik dat allemaal zag, dacht ik wel dat ik daar een goede rol zou kunnen spelen om de boel daar te binden”, legt de oefenmeester uit. “Niet dat ik dacht: Ik wil dat doen, maar ik denk wel dat ze zo iemand als ik nodig hadden. Niet allemaal straatvechters die voor eigen hachje gaan. Maar juist verbinders. Het is een vraag die ik vaker krijg. Aan de andere kant had ik nooit verwacht dat ik in de Eredivisietrainer zou zijn.”