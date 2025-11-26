FC Utrecht-linksback wordt in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Real Betis geregeld gelinkt aan een overstap naar de Spaanse club. Trainer Ron Jans reageert luchtig op de geruchten: "En wij willen ."

De afgelopen dagen verschenen in verschillende media berichten over een mogelijke transfer van El Karouani naar Sevilla. De vleugelverdediger van FC Utrecht is dit seizoen uitstekend op dreef. Hij scoorde al drie doelpunten en gaf daarnaast dertien (!) assists.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-verslaggever Aletha Leijdelmeijer vroeg Jans op de persconferentie in Sevilla naar de interesse van Real Betis: "Vind je het psychologische oorlogsvoering als vandaag in de Spaanse media doorsijbelt dat er interesse van Real Betis zou zijn in El Karouani?"

Jans gaat hier niet serieus op in en maakt er een grapje van: "Dat vind ik helemaal niet zo erg, want ik durf ook wel te zeggen dat wij geïnteresseerd zijn in Antony."

Wel spreekt Jans serieus over de kwaliteiten van Real Betis, de tegenstander in de vijfde speelronde van de hoofdfase van de Europa League: "Er komen er vier of vijf spelers van FC Barcelona en verder van Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München. De trainer heeft ook bij Real Madrid gezeten. Als je dan naar onze cv's kijkt, waar Excelsior en dat soort clubs op staan, dan zijn wij geen favoriet."