Live voetbal 12

Ron Jans grapt: 'Wij zijn geïnteresseerd in Antony'

Ron Jans en Antony
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
26 november 2025, 20:45

FC Utrecht-linksback Souffian El Karouani wordt in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Real Betis geregeld gelinkt aan een overstap naar de Spaanse club. Trainer Ron Jans reageert luchtig op de geruchten: "En wij willen Antony."

De afgelopen dagen verschenen in verschillende media berichten over een mogelijke transfer van El Karouani naar Sevilla. De vleugelverdediger van FC Utrecht is dit seizoen uitstekend op dreef. Hij scoorde al drie doelpunten en gaf daarnaast dertien (!) assists.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-verslaggever Aletha Leijdelmeijer vroeg Jans op de persconferentie in Sevilla naar de interesse van Real Betis: "Vind je het psychologische oorlogsvoering als vandaag in de Spaanse media doorsijbelt dat er interesse van Real Betis zou zijn in El Karouani?"

Jans gaat hier niet serieus op in en maakt er een grapje van: "Dat vind ik helemaal niet zo erg, want ik durf ook wel te zeggen dat wij geïnteresseerd zijn in Antony."

Wel spreekt Jans serieus over de kwaliteiten van Real Betis, de tegenstander in de vijfde speelronde van de hoofdfase van de Europa League: "Er komen er vier of vijf spelers van FC Barcelona en verder van Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München. De trainer heeft ook bij Real Madrid gezeten. Als je dan naar onze cv's kijkt, waar Excelsior en dat soort clubs op staan, dan zijn wij geen favoriet."

➡️ Meer nieuws over FC Utrecht

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
FC Porto-trainer Francesco Farioli

'Farioli meldt zich in Utrecht voor smaakmaker El Karouani'

  • Gisteren, 09:16
  • Gisteren, 09:16
Real Betis-aanvaller Antony

Antony: 'Lionel Messi is altijd mijn idool en rolmodel geweest'

  • do 20 november, 14:13
  • 20 nov. 14:13
Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, met op de achtergrond het logo van FC Porto

Gemeente Utrecht wil schade van tienduizenden euro's verhalen op FC Porto

  • wo 12 november, 09:00
  • 12 nov. 09:00
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Betis - Utrecht

Real Betis Sevilla
21:00
FC Utrecht
Wordt gespeeld op 27 nov. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ron Jans

Ron Jans
FC Utrecht
Team: Utrecht
Functie: Coach
Leeftijd: 67 jaar (29 sep. 1958)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel