Arthur Zagré moet opvolger El Karouani bij FC Utrecht worden

Souffian El Karouani bij FC Utrecht
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
1 november 2025, 14:43

Mocht Souffian El Karouani vertrekken, heeft FC Utrecht al een vervanger op het oog. Volgens SoccerNews-journalist Mounir Boualin hebben de Domstedelingen Arthur Zagré van Excelsior op het verlanglijstje.

El Karouani geldt als een van de beste – zo niet de beste – spelers van FC Utrecht en was afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Spartak Moskou. De kans lijkt groot dat de Marokkaanse linksback in 2026 vertrekt uit de Galgenwaard. El Karouani staat zelf ook open voor een stap hogerop.

Mocht de verdediger daadwerkelijk vertrekken, heeft Utrecht de vervanger al op het oog: Zagré. De linksback van Excelsior wordt door de clubleiding van Utrecht gezien als potentiële kandidaat om El Karouani op te volgen, zo weet Boualin.

Voor Zagré is Utrecht geen onbekende club. De Fransman stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij de Domstedelingen, die hem twee seizoenen huurden van AS Monaco. Voorheen speelde hij in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germian. Het contract van Zagré bij Excelsior loopt komende zomer af. Naast Utrecht, zouden er ook clubs uit de Ligue 1 geïnteresseerd zijn in de linksback.

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
10
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
NEC
10
8
15
8
Twente
10
2
14
9
Utrecht
10
4
13
10
Go Ahead
10
1
13
11
Heerenveen
10
0
13

Complete Stand

