Mocht vertrekken, heeft FC Utrecht al een vervanger op het oog. Volgens SoccerNews-journalist Mounir Boualin hebben de Domstedelingen Arthur Zagré van Excelsior op het verlanglijstje.

El Karouani geldt als een van de beste – zo niet de beste – spelers van FC Utrecht en was afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Spartak Moskou. De kans lijkt groot dat de Marokkaanse linksback in 2026 vertrekt uit de Galgenwaard. El Karouani staat zelf ook open voor een stap hogerop.

Mocht de verdediger daadwerkelijk vertrekken, heeft Utrecht de vervanger al op het oog: Zagré. De linksback van Excelsior wordt door de clubleiding van Utrecht gezien als potentiële kandidaat om El Karouani op te volgen, zo weet Boualin.

Voor Zagré is Utrecht geen onbekende club. De Fransman stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij de Domstedelingen, die hem twee seizoenen huurden van AS Monaco. Voorheen speelde hij in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germian. Het contract van Zagré bij Excelsior loopt komende zomer af. Naast Utrecht, zouden er ook clubs uit de Ligue 1 geïnteresseerd zijn in de linksback.