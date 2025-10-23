FC Utrecht lijdt kansloze nederlaag in Freiburg en bungelt onderaan in Europa League

FC Utrecht heeft ook de derde wedstrijd in de Europa League verloren. Op bezoek bij SC Freiburg ging de ploeg van Ron Jans met 2-0 onderuit. De Domstedelingen stonden al bij rust op een onoverbrugbare achterstand en wisten ook in de tweede helft geen vuist te maken, ondanks een iets betere fase na het uur.

In Freiburg beleefde FC Utrecht een lastige eerste helft tegen een gedisciplineerd en technisch sterker SC Freiburg. De ploeg van Ron Jans begon afwachtend en werd al snel teruggedrongen op eigen helft. Suzuki opende de score na twintig minuten door een aanval over de linkerkant knap af te ronden in de bovenhoek. Utrecht kreeg daarna nauwelijks ademruimte; Freiburg speelde in hoog tempo en creëerde kans op kans. Alleen Barkas hield met een paar uitstekende reflexen de schade enigszins beperkt.

Na het openingsdoelpunt bleef het éénrichtingsverkeer richting het Utrechtse doel. Een spectaculair schot van Manzambi vloog tegen de onderkant van de lat én de binnenkant van de paal. Freiburg sloeg vlak voor rust opnieuw toe. Grifo krulde een vrije trap schitterend in de bovenhoek: 2-0. Daarmee stond Utrecht na 45 minuten volledig terecht op een forse achterstand.

Na rust toonde Utrecht wat meer lef en probeerde het via Miguel Rodríguez, Bozdogan en Haller gevaar te stichten, maar het bleef bij speldenprikken. De beste kans was nog voor Haller, die de bal voor open doel verkeerd raakte. Freiburg had de wedstrijd onder controle en kreeg via Eggestein en Suzuki zelf nog kansen om de score uit te breiden. Alleen Barkas voorkwam met enkele sterke reddingen een grotere nederlaag.

Hoewel Utrecht in de tweede helft meer initiatief nam, kwam het nooit echt in de buurt van een doelpunt. De Duitsers hielden eenvoudig stand. Voor Utrecht resteert slechts de constatering dat het Europa League-niveau voorlopig te hoog blijkt. Met nul punten en een doelsaldo van -4 staat Utrecht op plek 35, met alleen Rangers nog onder zich in de Europa League.

