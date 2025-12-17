Live voetbal

El Karouani nadert vertrek bij FC Utrecht, Europese subtoppers nadrukkelijk geïnteresseerd

Souffian El Karouani bij FC Utrecht
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
17 december 2025, 14:36

Souffian El Karouani lijkt deze winter te vertrekken bij FC Utrecht, zo meldt Voetbal International woensdag. De vleugelverdediger beschikt over een aflopend contract en staat nadrukkelijk in de belangstelling van subtoppers uit grote Europese competities.

El Karouani leek afgelopen zomer hard op weg naar de uitgang bij FC Utrecht. De Marokkaan stak in de Europese kwalificatieduels in uitstekende vorm en werd met de nodige clubs in verband gebracht. Uiteindelijk klopte alleen het Russische Spartak Moskou aan, maar de Domstedelingen zetten een streep door die transfer, omdat ze het ‘moreel niet verantwoord’ vonden.

Nu lijkt het er sterk op dat El Karouani deze winter alsnog vertrekt uit Stadion Galgenwaard. Voor FC Utrecht is dit het laatste moment om nog een transfersom te ontvangen voor de linksback, die door de bondscoach van Marokko niet is opgeroepen voor de Afrika Cup. Een contractverlenging is namelijk niet aan de orde.

El Karouani staat volgens VI nadrukkelijk in de belangstelling van verschillende subtoppers uit Europese topcompetities. Om welke ploegen het gaat, is niet duidelijk. Mocht FC Utrecht El Karouani van de hand doen in januari, is dat niet direct een probleem. Met Derry John Murkin heeft Ron Jans namelijk al een alternatief tot zijn beschikking.

Vrij Dag
333 Reacties
577 Dagen lid
459 Likes
Vrij Dag
Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
15
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

