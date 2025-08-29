Live voetbal

FC Utrecht zet streep door transfer van 6 miljoen euro: 'Moreel niet verantwoord'

Souffian El Karouani
Foto: © Imago
2 reacties
Frank Hoekman
29 augustus 2025, 12:19   Bijgewerkt: 12:29

FC Utrecht heeft een streep gezet door het vertrek van Souffian El Karouani naar Spartak Moskou, zo meldt De Telegraaf. De Russische topclub was bereid om minimaal zes miljoen euro neer te tellen voor de linksback, maar de Domstedelingen vinden het 'moreel niet verantwoord' om zaken met Spartak te doen.

De 24-jarige El Karouani staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij FC Utrecht en heeft zich ontwikkeld tot een van de absolute sterkhouders in het elftal van trainer Ron Jans. De linksback was dit seizoen, waarin de Domstedelingen met succes de voorrondes van de Europa League doorliepen, in negen wedstrijden alweer goed voor één goal en zeven (!) assists.

Artikel gaat verder onder video

Zijn uitstekende vorm leverde El Karouani gisteren een nieuwe oproep voor de nationale ploeg van Marokko op, waarvoor hij reeds drie interlands speelde. Bovendien wordt hij al langere tijd gelinkt aan een stap hogerop. Zowel Spartak als PSV werden genoemd als mogelijke bestemmingen, maar door die eerste club kan dus een streep. "Er lag een zeer lucratief bod van 6 miljoen euro plus bonussen van de Russische topclub en een transfer leek aanstaande, maar de directieleden, raad van commissarissen en aandeelhouders van FC Utrecht hebben besloten de transfer af te blazen", schrijft verslaggever Jeroen Kapteijns van bovengenoemde krant.

"De transfer zou niet geblokkeerd worden door de sanctieregeling vanwege de Russische inval in Oekraïne, maar FC Utrecht is van mening dat het moreel niet verantwoord is om in deze tijd zaken met Rusland te doen", aldus Kapteijns. Eerdere pogingen van Russische clubs om zaken te doen met Nederlandse clubs deden veel stof opwaaien. Zo kreeg Ajax een storm van kritiek vanwege de vermeende interesse in Eduard Spertsyan (Krasnodar) en deed ook het mogelijke vertrek van Michel Vlap van FC Twente naar Spartak veel wenkbrauwen fronsen.

Of El Karouani voor het sluiten van de transfermarkt nog vertrekt bij FC Utrecht, valt nog te bezien. Nu Spartak definitief afvalt als mogelijke bestemming lijkt de kans daarop in ieder geval kleiner geworden. Ook een overstap naar PSV lijkt minder waarschijnlijk: gisteren (donderdag) werd bekend dat de Eindhovenaren zich bij AS Roma hebben gemeld om voormalig Ajax- en Twente-back Anass Salah-Eddine over te nemen.

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Zrinjski Mostar

FC Utrecht de Europa League in na 'draak van een wedstrijd', maar raakt wel man in vorm kwijt

  • Gisteren, 21:56
  • Gisteren, 21:56
Zrinjski Mostar FC Utrecht

FC Utrecht - HŠK Zrinjski Mostar op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

  • Gisteren, 11:09
  • Gisteren, 11:09
Souffian El Karouani bij FC Utrecht

Souffian El Karouani plots gelinkt aan transfer naar Nederlandse topclub

  • Gisteren, 09:42
  • Gisteren, 09:42
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Allback
Erkende gebruiker! Meer info
958 Reacties
1.067 Dagen lid
5.395 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Groot applaus voor de beleidsmensen bij FC Utrecht. Zo moet het.

SWVoetbal
26 Reacties
77 Dagen lid
64 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Uitstekende beslissing van FC Utrecht ! Doodzonde om El Karouani naar Moskou te laten verkassen, wat gaat hij daar voor leven hebben ? Geld maakt niet (altijd) gelukkig. Mooie gelegenheid voor Ajax om een leninkje af te sluiten, om deze topper binnen te halen !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
958 Reacties
1.067 Dagen lid
5.395 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Groot applaus voor de beleidsmensen bij FC Utrecht. Zo moet het.

SWVoetbal
26 Reacties
77 Dagen lid
64 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Uitstekende beslissing van FC Utrecht ! Doodzonde om El Karouani naar Moskou te laten verkassen, wat gaat hij daar voor leven hebben ? Geld maakt niet (altijd) gelukkig. Mooie gelegenheid voor Ajax om een leninkje af te sluiten, om deze topper binnen te halen !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 24 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
3
0
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6
7
Sparta
3
-1
6
8
AZ
2
3
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel