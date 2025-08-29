FC Utrecht zet streep door transfer van 6 miljoen euro: 'Moreel niet verantwoord'

FC Utrecht heeft een streep gezet door het vertrek van naar Spartak Moskou, zo meldt De Telegraaf. De Russische topclub was bereid om minimaal zes miljoen euro neer te tellen voor de linksback, maar de Domstedelingen vinden het 'moreel niet verantwoord' om zaken met Spartak te doen.

De 24-jarige El Karouani staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij FC Utrecht en heeft zich ontwikkeld tot een van de absolute sterkhouders in het elftal van trainer Ron Jans. De linksback was dit seizoen, waarin de Domstedelingen met succes de voorrondes van de Europa League doorliepen, in negen wedstrijden alweer goed voor één goal en zeven (!) assists.

Zijn uitstekende vorm leverde El Karouani gisteren een nieuwe oproep voor de nationale ploeg van Marokko op, waarvoor hij reeds drie interlands speelde. Bovendien wordt hij al langere tijd gelinkt aan een stap hogerop. Zowel Spartak als PSV werden genoemd als mogelijke bestemmingen, maar door die eerste club kan dus een streep. "Er lag een zeer lucratief bod van 6 miljoen euro plus bonussen van de Russische topclub en een transfer leek aanstaande, maar de directieleden, raad van commissarissen en aandeelhouders van FC Utrecht hebben besloten de transfer af te blazen", schrijft verslaggever Jeroen Kapteijns van bovengenoemde krant.

"De transfer zou niet geblokkeerd worden door de sanctieregeling vanwege de Russische inval in Oekraïne, maar FC Utrecht is van mening dat het moreel niet verantwoord is om in deze tijd zaken met Rusland te doen", aldus Kapteijns. Eerdere pogingen van Russische clubs om zaken te doen met Nederlandse clubs deden veel stof opwaaien. Zo kreeg Ajax een storm van kritiek vanwege de vermeende interesse in Eduard Spertsyan (Krasnodar) en deed ook het mogelijke vertrek van Michel Vlap van FC Twente naar Spartak veel wenkbrauwen fronsen.

Of El Karouani voor het sluiten van de transfermarkt nog vertrekt bij FC Utrecht, valt nog te bezien. Nu Spartak definitief afvalt als mogelijke bestemming lijkt de kans daarop in ieder geval kleiner geworden. Ook een overstap naar PSV lijkt minder waarschijnlijk: gisteren (donderdag) werd bekend dat de Eindhovenaren zich bij AS Roma hebben gemeld om voormalig Ajax- en Twente-back Anass Salah-Eddine over te nemen.