PSV doet bod op belangrijk doelwit, speler wil dolgraag naar Eindhoven

PSV heeft een bod gedaan op , weet Fabrizio Romano. De vleugelverdediger van AS Roma wil dolgraag terug naar Nederland, waar hij tot 3 februari speelde.

De landskampioen van de Eredivisie wil nog dolgraag een linksback aan de selectie toevoegen. Souffian El Karouani werd genoemd, maar de speler van FC Utrecht lijkt te gaan verkassen naar Spartak Moskou. Nu wordt er hard werk gemaakt van het tweede doelwit op het lijstje met linksbacks. PSV ziet Salah-Eddine graag terugkeren in de Eredivisie.

De back speelde in de jeugdopleiding van AZ en Ajax, maar in Amsterdam werd hij nooit vaste waarde in het eerste. FC Twente zag in hem wel een basisspeler en na een goedkope transfer (750.000 euro) speelde Salah-Eddine 52 wedstrijden voor de club uit Enschede. Roma zag vervolgens een buitenkansje en nam de Nederlander voor acht miljoen euro over afgelopen winter. In de Italiaanse hoofdstad kwam Salah-Eddine echter maar tot 153 minuten in de tweede seizoenshelft.

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft PSV een bod gedaan op de nog 23-jarige verdediger. Eerder werd er gesproken over een huurconstructie, maar het is onduidelijk of dat nog wel de voorkeur heeft van Earnest Stewart en de zijnen. Positief nieuws voor PSV is wel dat Salah-Eddine graag in Eindhoven tekent. Ook Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verwacht dat de back snel naar PSV gaat, maar 'er is nog wel concurrentie'. De journalist verwacht dat Salah-Eddine uiteindelijk op huurbasis naar de kampioen van Nederland komt.