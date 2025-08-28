Live voetbal

Souffian El Karouani plots gelinkt aan transfer naar Nederlandse topclub

Souffian El Karouani bij FC Utrecht
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
28 augustus 2025, 09:42

Milan van Dongen denkt dat Souffian El Karouani een goede aanwinst voor PSV zou zijn, zo zegt de verslaggever van ESPN bij Tekengeld. De linksback van FC Utrecht is in beeld bij Spartak Moskou, dat zes miljoen euro overheeft voor de 24-jarige vleugelverdediger. PSV moet de Marokkaan overwegen als aanwinst aan de linkerkant.

Woensdag werd bekend dat Spartak Moskou interesse heeft in El Karouani, die bij FC Utrecht over een aflopend contract beschikt. Van Dongen weet dat de Domstedelingen twijfelen over een deal met een Russische club: “Als Olympique Marseille of een andere mooie club was geweest, was de transfer al geregeld. Utrecht vindt het bod op hem prima.”

Artikel gaat verder onder video

Van Dongen vervolgt: “Je proeft aan de club dat ze niet staan te springen om zaken te doen met Rusland. Je merkt het ongemak en Utrecht zit er eigenlijk niet op te wachten.” De presentator heeft een oplossing. “Zijn zaakwaarnemer kan proberen om andere clubs te overtuigen”, begint hij.

Vervolgens vraagt Yordi Yamali zich af wat het verschil in prijs is tussen El Karouani en Anass Salah-Eddine, in wie PSV interesse heeft. “Als ik Utrecht was, zou ik zeker een belletje naar Eindhoven plegen”, zegt Van Dongen. “Ik vind El Karouani een goede optie voor PSV, hoor. Mocht Salah-Eddine niet haalbaar zijn, kun je prima thuiskomen met El Karouani”, sluit hij af.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Myron Boadu

Transfersensatie: PSV meldt zich officieel voor transferdoelwit van Ajax

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
Hee-Chan Hwang

PSV geïnteresseerd in 71-voudig international uit Premier League

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
Lofzang voor Land: 'Dat gaat een Zechiël-verhaal worden'

Lofzang voor Land: 'Dat gaat een Zechiël-verhaal worden'

  • Gisteren, 19:32
  • Gisteren, 19:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 24 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
3
0
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel