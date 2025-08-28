Souffian El Karouani plots gelinkt aan transfer naar Nederlandse topclub

Milan van Dongen denkt dat een goede aanwinst voor PSV zou zijn, zo zegt de verslaggever van ESPN bij Tekengeld. De linksback van FC Utrecht is in beeld bij Spartak Moskou, dat zes miljoen euro overheeft voor de 24-jarige vleugelverdediger. PSV moet de Marokkaan overwegen als aanwinst aan de linkerkant.

Woensdag werd bekend dat Spartak Moskou interesse heeft in El Karouani, die bij FC Utrecht over een aflopend contract beschikt. Van Dongen weet dat de Domstedelingen twijfelen over een deal met een Russische club: “Als Olympique Marseille of een andere mooie club was geweest, was de transfer al geregeld. Utrecht vindt het bod op hem prima.”

Van Dongen vervolgt: “Je proeft aan de club dat ze niet staan te springen om zaken te doen met Rusland. Je merkt het ongemak en Utrecht zit er eigenlijk niet op te wachten.” De presentator heeft een oplossing. “Zijn zaakwaarnemer kan proberen om andere clubs te overtuigen”, begint hij.

Vervolgens vraagt Yordi Yamali zich af wat het verschil in prijs is tussen El Karouani en Anass Salah-Eddine, in wie PSV interesse heeft. “Als ik Utrecht was, zou ik zeker een belletje naar Eindhoven plegen”, zegt Van Dongen. “Ik vind El Karouani een goede optie voor PSV, hoor. Mocht Salah-Eddine niet haalbaar zijn, kun je prima thuiskomen met El Karouani”, sluit hij af.