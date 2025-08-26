Live voetbal

Champions League-loting met Ajax en PSV: hoe laat en waar wordt het live uitgezonden?

Loting Champions League Ajax PSV TV-artikel
Foto: © Realtimes
1 reactie
Frank Hoekman
26 augustus 2025, 15:00   Bijgewerkt: 15:23

Op donderdag 28 augustus weten Ajax en PSV tegen welke acht clubs zij het moeten opnemen in de competitiefase van de Champions League. In het Zwitserse Nyon wordt die dag de loting voor het miljardenbal verricht. De loting wordt live uitgezonden op tv en gestreamd op internet, maar hoe laat en waar is het te zien?

Wanneer is de loting voor de competitiefase van de Champions League?

De loting vindt plaats op donderdag 28 augustus en begint om 18.00 uur.

Waar wordt de Champions League-loting uitgezonden?

Als zendgemachtigde voor alle Europese clubtoernooien heeft Ziggo Sport de rechten om de Champions League-loting live uit te zenden in Nederland. Om 17.30 uur begint de uitzending op het hoofdkanaal van de zender, voor abonnees te vinden op kanaal 14.

Daarnaast biedt de UEFA via de eigen website een gratis livestream van de Champions League-loting aan.

Artikel gaat verder onder video

FCUpdate houdt tijdens de loting bovendien een liveblog bij waarin je op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen. De link naar het blog verschijnt in de loop van donderdagmiddag in dit artikel.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League?

Namens Nederland zijn landskampioen PSV en de nummer twee van afgelopen seizoen, Ajax, rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Nummer drie Feyenoord kreeg de kans om zich via de voorrondes bij de rivalen uit Eindhoven en Amsterdam te voegen, maar struikelden over Fenerbahçe en gaan derhalve vrijdag de koker in, als de loting voor de competitiefase van de Europa League plaats zal vinden.

Geplaatste teams Champions League 2025/26

Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
Manchester City (ENG)
Chelsea (ENG)
Newcastle United (ENG)
Tottenham Hotspur (ENG)
Napoli (IT)
Internazionale (IT)
Atalanta (IT)
Juventus (IT)
FC Barcelona (SPA)
Real Madrid (SPA)
Atlético Madrid (SPA)
Athletic (SPA)
Villarreal (SPA)
Bayern München (DUI)
Bayer Leverkusen (DUI)
Eintracht Frankfurt (DUI)
Borussia Dortmund (DUI)
Paris Saint-Germain (FRA)
Olympique Marseille (FRA)
AS Monaco (FRA)
PSV (NED)
Ajax (NED)
Sporting CP (POR)
Union St.-Gillis (BEL)
Galatasaray (TUR)
Slavia Praag (CZ)
Olympiakos Piraeus (GR)

De overige zeven deelnemers worden dinsdag en woensdag bekend, als de returnwedstrijden in de play-offs van de voorrondes worden afgewerkt.

Speeldata competitiefase Champions League 2025/26

Speelronde 1: 16-18 september 2025
Speelronde 2: 30 september - 1 oktober 2025
Speelronde 3: 21-22 oktober 2025
Speelronde 4: 4-5 november 2025
Speelronde 5: 25-26 november 2025
Speelronde 6: 9-10 december 2025
Speelronde 7: 20-21 januari 2026
Speelronde 8: 28 januari 2026

➡️ Meer Champions League nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga als trainer van Ajax

Gullit verbijsterd door hoe Ajax en Heitinga omgaan met speler

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
Ruud Gullit

Ruud Gullit: 'Heeft Ajax niet de ballen om hem op te stellen?'

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Ajax-fans worden wild: ‘Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste’

Ajax-fans worden wild: ‘Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste’

  • Gisteren, 21:28
  • Gisteren, 21:28
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
388 Reacties
28 Dagen lid
1.310 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Mooi lijstje potentiele CL tegenstanders voor PSV en Ajax. Blijft een schande dat feijenoord hier niet bij zit.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
388 Reacties
28 Dagen lid
1.310 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Mooi lijstje potentiele CL tegenstanders voor PSV en Ajax. Blijft een schande dat feijenoord hier niet bij zit.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel