Champions League-loting met Ajax en PSV: hoe laat en waar wordt het live uitgezonden?

Op donderdag 28 augustus weten Ajax en PSV tegen welke acht clubs zij het moeten opnemen in de competitiefase van de Champions League. In het Zwitserse Nyon wordt die dag de loting voor het miljardenbal verricht. De loting wordt live uitgezonden op tv en gestreamd op internet, maar hoe laat en waar is het te zien?

Wanneer is de loting voor de competitiefase van de Champions League?

De loting vindt plaats op donderdag 28 augustus en begint om 18.00 uur.

Waar wordt de Champions League-loting uitgezonden?

Als zendgemachtigde voor alle Europese clubtoernooien heeft Ziggo Sport de rechten om de Champions League-loting live uit te zenden in Nederland. Om 17.30 uur begint de uitzending op het hoofdkanaal van de zender, voor abonnees te vinden op kanaal 14.

Daarnaast biedt de UEFA via de eigen website een gratis livestream van de Champions League-loting aan.

Artikel gaat verder onder video

FCUpdate houdt tijdens de loting bovendien een liveblog bij waarin je op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen. De link naar het blog verschijnt in de loop van donderdagmiddag in dit artikel.

Welke clubs hebben zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League?

Namens Nederland zijn landskampioen PSV en de nummer twee van afgelopen seizoen, Ajax, rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Nummer drie Feyenoord kreeg de kans om zich via de voorrondes bij de rivalen uit Eindhoven en Amsterdam te voegen, maar struikelden over Fenerbahçe en gaan derhalve vrijdag de koker in, als de loting voor de competitiefase van de Europa League plaats zal vinden.

Geplaatste teams Champions League 2025/26

Liverpool (ENG)

Arsenal (ENG)

Manchester City (ENG)

Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG)

Tottenham Hotspur (ENG)

Napoli (IT)

Internazionale (IT)

Atalanta (IT)

Juventus (IT)

FC Barcelona (SPA)

Real Madrid (SPA)

Atlético Madrid (SPA)

Athletic (SPA)

Villarreal (SPA)

Bayern München (DUI)

Bayer Leverkusen (DUI)

Eintracht Frankfurt (DUI)

Borussia Dortmund (DUI)

Paris Saint-Germain (FRA)

Olympique Marseille (FRA)

AS Monaco (FRA)

PSV (NED)

Ajax (NED)

Sporting CP (POR)

Union St.-Gillis (BEL)

Galatasaray (TUR)

Slavia Praag (CZ)

Olympiakos Piraeus (GR)

De overige zeven deelnemers worden dinsdag en woensdag bekend, als de returnwedstrijden in de play-offs van de voorrondes worden afgewerkt.

Speeldata competitiefase Champions League 2025/26

Speelronde 1: 16-18 september 2025

Speelronde 2: 30 september - 1 oktober 2025

Speelronde 3: 21-22 oktober 2025

Speelronde 4: 4-5 november 2025

Speelronde 5: 25-26 november 2025

Speelronde 6: 9-10 december 2025

Speelronde 7: 20-21 januari 2026

Speelronde 8: 28 januari 2026