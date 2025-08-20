Mourinho geeft Feyenoord ineens trap na

Live voetbal

Fenerbahçe-trainer José Mourinho
Foto: © Imago
José Mourinho heeft vol ontzag vooruitgekeken naar de dubbele ontmoeting met Benfica in de play-offronde van de Champions League. De Portugees kon het daarbij niet laten om de vorige tegenstander van Fenerbahçe, Feyenoord, een trap na te geven.

Fenerbahçe en Feyenoord kruisten in de derde voorronde van de Champions League de degens, waarbij de Turkse grootmacht als winnaar uit de strijd kwam. Na een 2-1 overwinning voor Feyenoord in De Kuip, was de ploeg van Mourinho in Istanbul met 5-2 te sterk voor de Rotterdammers. Daarmee plaatste Fener zich voor de play-offs, waarin Benfica de tegenstander is.

Woensdagavond staan Fenerbahçe en Benfica in Istanbul tegenover elkaar. “Benfica is véél beter dan Feyenoord”, sneerde Mourinho dinsdag op de persconferentie naar de ploeg van Robin van Persie. Op die manier probeerde hij ook de druk voor het tweeluik bij de Portugese tegenstander te leggen. “Toen we Feyenoord uitschakelden, zei ik dat Benfica niet blij was om tegen Fenerbahçe te spelen, maar misschien had ik het mis. Misschien denken ze dat Feyenoord beter is dan wij en vinden ze het prima om tegen ons te spelen.”

The Special One waakt voor het onderschatten van Benfica. “Wat moeten we in dit geval beter doen? We moeten beter spelen. Benfica speelt beter dan Feyenoord. Zo simpel is het. Benfica is sterk, heeft sterke spelers, een goede coach, een goed gecoördineerd team, verdedigt goed, krijgt geen tegendoelpunten, weet hoe je aanvallend moet spelen, weet hoe je countert, heeft een goede bank en heeft veel oplossingen”, somt hij op. “Ze zijn een Champions League-team, geen kwalificatieteam”, maakt hij weer de vergelijking met Feyenoord.

“Tegen Feyenoord hebben we fouten gemaakt, we kregen vier doelpunten tegen”, gaat hij verder. “Als we vier doelpunten tegen Benfica tegenkrijgen, maken we er zeker geen vijf. Tegen Feyenoord werd hier thuis alles beslist, en morgen zal hier thuis niets beslist worden. En dat maakt natuurlijk verschil.”

Benfica en Fenerbahce zijn aan elkaar gewaagd denk ik. Zo makkelijk als het in de return tegen Feyenoord ging zal Mourinho het niet krijgen denk ik. Worden wel mooie potjes.

Mourinho heeft gelijk en gaat het moeilijk krijgen tegen Benfica.

Fenerbahçe - Benfica

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

José Mourinho

José Mourinho
Team: Fenerbahçe
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (26 jan. 1963)

