Oostenrijkse media: 'Feyenoord kijkt naar 31-jarige Bundesliga-spits'
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 13:42

Feyenoord houdt Michael Gregoritsch nauwlettend in de gaten. De 31-jarige spits van SC Freiburg mag deze zomer vertrekken en staat volgens Sky Sport Austria op het lijstje van de Rotterdammers.

Gregoritsch speelt sinds 2022 voor Freiburg en maakte dertig goals in 107 wedstrijden. Toch is hij momenteel pas vierde keus in de aanval. Met het oog op het WK 2026 wil de Oostenrijkse international bij een club spelen waar hij meer minuten kan maken.

Naast Feyenoord tonen ook Werder Bremen, meerdere Serie A-clubs en Bröndby IF belangstelling. De Deense club ziet in Gregoritsch een ervaren optie en heeft met keeper Patrick Pentz al een landgenoot onder contract.

De spits staat open voor een transfer en neemt binnenkort een besluit over zijn toekomst. Feyenoord zal daarbij stevige concurrentie moeten verslaan om hem naar Rotterdam te halen.

Michael Gregoritsch

Team: Freiburg
Leeftijd: 31 jaar (18 apr. 1994)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Freiburg
19
2
2023/2024
Freiburg
32
7
2022/2023
Freiburg
30
10
2021/2022
Augsburg
25
9

