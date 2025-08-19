Oostenrijkse media: 'Feyenoord kijkt naar 31-jarige Bundesliga-spits'

Feyenoord houdt nauwlettend in de gaten. De 31-jarige spits van SC Freiburg mag deze zomer vertrekken en staat volgens Sky Sport Austria op het lijstje van de Rotterdammers.

Gregoritsch speelt sinds 2022 voor Freiburg en maakte dertig goals in 107 wedstrijden. Toch is hij momenteel pas vierde keus in de aanval. Met het oog op het WK 2026 wil de Oostenrijkse international bij een club spelen waar hij meer minuten kan maken.

Naast Feyenoord tonen ook Werder Bremen, meerdere Serie A-clubs en Bröndby IF belangstelling. De Deense club ziet in Gregoritsch een ervaren optie en heeft met keeper Patrick Pentz al een landgenoot onder contract.

De spits staat open voor een transfer en neemt binnenkort een besluit over zijn toekomst. Feyenoord zal daarbij stevige concurrentie moeten verslaan om hem naar Rotterdam te halen.