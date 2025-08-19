'Feyenoord strijdt met 16-voudig landskampioen om El Bilal Touré'

heeft behalve van Feyenoord ook van een tweede club een concreet voorstel ontvangen, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri. Zestienvoudig Turks landskampioen Besiktas zou de aanvaller namelijk ook willen overnemen van Atalanta Bergamo, dat openstaat voor een vertrek van de Malinese spits.

Het is geen geheim dat Feyenoord deze transferperiode nog een spits wil toevoegen aan de selectie, omdat voormalig recordaankoop Ayase Ueda ondanks twee goals in de eerste twee speelronden van de Eredivisie nog altijd niet weet te overtuigen en Julián Carranza inmiddels helemaal is afgeschreven. Beiden zouden de komende weken nog kunnen vertrekken uit De Kuip, waar in de persoon van Casper Tengstedt eerder deze zomer al een nieuwe spits werd aangetrokken. Afgelopen vrijdag wist Feyenoord Transfermarkt te melden dat de komst van Touré naar De Kuip 'met de dag realistischer lijkt te worden', ook omdat Spartak Moskou een eerste bod op Manfred Ugalde van tafel zou hebben geveegd.

Tavolieri meldt op X dat de 23-jarige Touré van zowel Feyenoord als Besiktas een concreet voorstel in beraad heeft. "De Malinees heeft zijn besluit nog niet genomen", weet de Belgische transferjournalist. Tavolieri onderstreept wel dat Touré sowieso voor een vertrek bij zijn huidige club staat: "Atalanta zal hem niet in de weg staan." Bij Besiktas zou Touré de strijd aan moeten gaan met de Engelsman Tammy Abraham en het Turkse talent Mustafa Hekimoglu. Laatstgenoemde werd in maart van dit jaar nog gelinkt aan Ajax, maar dat lijkt nooit een concrete optie te zijn geweest.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Touré er al een flinke reis door het Europese voetbal opzitten. De spits stond in het verleden al onder contract in Reims en bij het Spaanse UD Alméria, voordat Atalanta hem in 2023 voor ruim dertig miljoen euro naar de Serie A haalde. Het afgelopen seizoen bracht de spits op huurbasis door bij VfB Stuttgart. Mede blessureleed, Touré brak in november zijn middenvoetsbeentje en keerde pas in maart terug op het veld, werd zijn verblijf in de Bundesliga geen doorslaand succes. In zeventien wedstrijden namens Stuttgart kwam de Malinees tot drie doelpunten en één assist. Touré hintte vorige week in een story op Instagram nog naar een aanstaand vertrek uit Bergamo.