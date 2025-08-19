'Hij is dé man in vorm bij Feyenoord, ik wil hem meer zien'

verdient als 'de man in vorm' meer speelminuten bij Feyenoord. Dat stelt Sander de Kramer althans in de talkshow FC Rijnmond. Trainer Robin van Persie gebruikt de van FC Groningen overgekomen technicus in de eerste weken van het seizoen voornamelijk als invaller.

De 21-jarige Valente stond in de eerste weken van het seizoen alleen tegen NAC Breda (2-0) in de basisopstelling bij Feyenoord. In het tweeluik met Fenerbahçe in de voorronde van de Champions League moest hij zowel thuis (2-1 winst) als uit (5-2 verlies) als uit genoegen nemen met een invalbeurt. Ook afgelopen weekend, op bezoek bij Excelsior (1-2 winst), kreeg Valente weinig speelminuten. Van Persie bracht hem vlak voor tijd als vervanger van Anis Hadj Moussa, maar posteerde Valente 'hangend' op de linkerflank.

Artikel gaat verder onder video

Onder meer Pierre van Hooijdonk en Willem van Hanegem, toch niet de minste namen in Rotterdam-Zuid, toonden zich al enthousiast over Valente. "Ik hoorde ook de discussie dat ze tegen Fener misschien met Valente hadden moeten spelen in plaats van Sem Steijn", zegt Robert Maaskant in FC Rijnmond. "Je hebt Steijn ook niet echt gezien, toch, in Turkije?", stipt presentator Bart Nolles aan. Maaskant begrijpt echter wel waarom Van Persie vasthoudt aan Steijn: "Ik vond het ook wel een sterk punt van Van Hooijdonk, maar je gaat niet iemand aanvoerder maken en voor heel veel geld kopen om op de bank te zetten. Dan heb je echt de verkeerde beslissing gemaakt." Maaskant is bovendien van mening dat Steijn, die zowel tegen NAC als tegen Excelsior eenmaal trefzeker was, brengt wat er van hem verwacht mag worden. "Alleen: de afstemming, bij heel Feyenoord eigenlijk, dat moet echt wel beter", merkt de werkloze trainer op.

De Kramer zegt Valente meer te willen zien bij Feyenoord. "Ik vind hem echt de man in vorm. Zaterdag (tegen Excelsior, red.) liep hij op een gegeven moment nog eventjes links aan de buitenkant. Inderdaad, terwijl Van Persie zei dat hij hem daar niet voor zou gaan gebruiken. We hebben daar natuurlijk Leo Sauer, Gaoussou Diarra, Gonçalo Borges en Jaden Slory en nu zag ik Valente daar ook lopen, dat is nogal een keuze. Wat moet je daarmee?", vraagt De Kramer zich hardop af. Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg reageert: "Als je nu met Sauer en Slory speelt en je hebt Borges en Diarra voor bijna vijftien miljoen euro die op de bank zitten, dat is misschien ook wel een beetje gek. Ik vind ook dat Valente een geweldige indruk maakt. Fantastische pass bij Fenerbahçe, en tegen Excelsior heb ik hem ook wel een paar goede dingen zien doen." Maaskant denkt dat de genoemde spelers gedurende het seizoen voldoende aan bod gaan komen: "Ze gaan ook Europa League spelen, dadelijk", stipt hij aan.