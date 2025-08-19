Live voetbal

Derksen haalt keihard uit naar Robin van Persie: 'Belachelijk, sodemieter op!'

Johan Derksen vindt het ‘belachelijk’ hoe Robin van Persie is omgegaan met Quinten Timber. Dit seizoen draagt niet Timber, maar nieuwkomer Sem Steijn de aanvoerdersband bij Feyenoord, maar dit is onbegrijpelijk, zo stelt De Snor in Vandaag Inside.

Mede omdat Timber zijn contract niet heeft verlengd, koos Van Persie voor Steijn als nieuwe aanvoerder van de Rotterdammers. Anis Hadj Moussa en Givairo Read zijn benoemd tot vice-aanvoerder en derde captain. “Wat Van Persie met die aanvoerdersband gedaan heeft, is belachelijk”, begint Derksen hard.

'Als je van Twente naar Feyenoord gaat word je niet serieus genomen in de kleedkamer'

René van der Gijp is het eens: “Als je van FC Twente naar Feyenoord gaat (Sem Steijn, red.), word je niet serieus genomen in de kleedkamer. Dat moet je eerst gaan verdienen, want je komt van Twente, dat gaat nergens over. Dit is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk!”

Sem Steijn en Quinten Timber bij Feyenoord
© ESPN

Dan komt Derksen weer aan het woord: “Hij heeft de ervaring niet, hij heeft de leeftijd niet… en tegenover TImber is het onbeschaafd”, aldus De Snor. Valentijn Driessen stoorde zich dan weer tijdens een moment uit de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord. “Timber had een fout gemaakt en dan gaat Steijn ineens zó (zie plaatje rechts), bij Timber doen…”

Derksen: “Dan zou ik zeggen: sodemieter op! Dat kan niet, joh. Steijn had dit zelf ook niet moeten accepteren. Timber is een uitstekende aanvoerder. Alleen omdat hij nu aan het onderhandelen is, is hij het niet. Je moet altijd een jongen, die al jaren bij Feyenoord speelt en de huisregels kent, aanvoerder maken. Het publiek begrijpt dit ook niet.”

VIDEO - Johan Derksen: 'Wat Van Persie doet is onbeschaafd'

Reacties

Arena
102 Reacties
7 Dagen lid
353 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Sja, ik denk dat iedereen het raar vindt. Het is raar naar Timber toe en sowieso een nieuweling meteen die band geven... Als je Timber bent dan pik je zoiets toch niet zou ik denken.

