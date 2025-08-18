‘Hadj Moussa wekt irritatie op binnen Feyenoord’

zorgt voor irritatie bij de spitsen van Feyenoord doordat hij altijd eerst wil kappen voor hij iets anders doet, zo stelt Marciano Vink in Dit Was Het Weekend. De analist geeft aan groot fan te zijn van de kwaliteiten van de Algerijn op de vierkante meter, maar hij moet volgens Vink wel meer oog voor zijn medespelers krijgen.

Hadj Moussa is niet sterk aan het nieuwe seizoen begonnen bij Feyenoord. De aanvaller gaat veel voor eigen succes, terwijl ploeggenoten er regelmatig beter voor staan. Volgens Vink moet het rendement van de rechtsbuiten omhoog, omdat dit momenteel een stuk lager ligt dan bij spelers die de stap van Nederland naar de top hebben gemaakt, zoals Igor Paixão en langer geleden Cody Gakpo. “Dat zijn allemaal spelers die zó belangrijk waren voor hun team, maar dat heeft Hadj Moussa niet”, stelt Vink.

Artikel gaat verder onder video

De analist benadrukt wel ‘echt fan’ te zijn van Hadj Moussa. “Wat hij op de vierkante meter kan, kunnen er echt weinig.” Vervolgens stipt Vink wel het grootste probleem van de linkspoot aan. “Als je ziet hoe moeilijk hij het maakt voor Ueda en zijn medespelers, met iedere keer dat terugkappen en niet met zijn hoofd omhoog de zestien in gaan, snap ik dat je als spits…”, stopt hij halverwege zijn zin.

“Als spits moet je je loswurmen van een centrale verdediger”, begint Vink met een nieuwe uitleg. “Dan maak je een voorbeweging en hoop je dat de buitenspeler het ziet, zodat jij in een vloeiende beweging tot een doelpoging komt. Maar als je iedere keer maar terug moet omdat Hadj Moussa zijn kunstje nog moet doen… Dat wekt irritatie op.”