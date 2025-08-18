Live voetbal

Afellay: ‘Dat is echt de achilleshiel van Feyenoord’

Ibrahim Afellay bij Studio Voetbal
Foto: © NOS
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 10:10

Ibrahim Afellay vindt de voorhoede de grootste zwakte van Feyenoord, geeft hij aan bij Studio Voetbal. De voormalig middenvelder snapt dat Robin van Persie kiest voor Ayase Ueda, Leo Sauer en Anis Hadj Moussa, maar vindt het eigenlijk te weinig.

Feyenoord is qua resultaten goed aan het seizoen begonnen, met twee zeges uit de eerste twee duels. Toch maakt Afellay zich wel zorgen. Waar de achterhoede en het middenveld volgens de 53-voudig international goed bezet zijn, geldt dit volgens hem niet voor de aanval. “Van de spitsen die er zijn, is Ueda de meest logische die er staat. Maar het is ook gelijk de achilleshiel van dit Feyenoord”, stelt Afellay. “Ik vind ze voorin te magertjes.”

“Sauer kun je nog niets van verwachten”, gaat hij verder. Afellay geeft toe dat de Slowaak het afgelopen seizoen op huurbasis bij NAC Breda erg goed heeft gedaan. “Maar Feyenoord is toch wel een ander kaliber club.” Ook met het vertrek van Igor Paixão naar Olympique Marseille heeft Feyenoord veel kwaliteit ingeleverd. “Hij is toch wel een heel belangrijke speler geweest voor Feyenoord, die kun je niet zomaar vervangen.”

Daarnaast hebben de Rotterdammers spitsen die nog niet ‘helemaal hebben overtuigd’ en speelt Hadj Moussa op rechts. “Vorig seizoen heeft hij een geweldig debuutjaar gehad bij Feyenoord, maar dit jaar is hij niet goed begonnen”, stelt Afellay. “Daar zit het nog niet goed bij Feyenoord.”

Zozo
410 Reacties
735 Dagen lid
3.260 Likes
Zozo
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Brrr, wat een strak gezicht heeft die vent.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
1
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
2
8
6
2
PSV
2
7
6
3
Feyenoord
2
3
6
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4

Complete Stand

