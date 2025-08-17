Van der Vaart ziet maar één Feyenoorder van Champions League-niveau

Rafael van der Vaart ziet bij Feyenoord slechts één speler die het niveau van de Champions League aantikt: . De rest van de selectie heeft volgens Van der Vaart niet de potentie om de wereldtop te halen.

Van der Vaart was zondagavond niet fysiek aanwezig bij Studio Voetbal, maar stuurde een videofragment op met zijn wekelijkse stelling: "Ik vind dat Timber de enige is van Feyenoord de Champions League-niveau aantikt. Hij heeft het bewezen tegen Fenerbahçe, ondanks dat hij niet heel geweldig speelde. Maar ik denk dat hij de enige is die echt de absolute top kan bereiken. Dat is mijn stelling"

Artikel gaat verder onder video

Die mening kon rekenen op instemming van Arno Vermeulen. "Je ziet wel een verschil tussen competitie en Champions League. Spelers die in de competitie uit de voeten kunnen, komen in de Champions League tekort. En dat zie je bij Timber absoluut niet, hij is wel echt van Champions League-niveau. Dus eigenlijk ben ik het wel met hem eens. Feyenoord zakte natuurlijk echt wel door zijn hoeven in Istanbul, maar bij hem zie je nog steeds met het wegdraaien, zijn acties, de kracht die hij heeft, de techniek die hij heeft, dat hij op een hoger niveau mee kan komen."

Pierre van Hooijdonk plaatste daar een nuance bij en wees op een andere sterkhouder: "In-beom Hwang heeft toch afgelopen seizoen in de Champions League met name bewezen dat het een hele goede speler is? Ook in de eerste wedstrijd tegen Fenerbahçe in De Kuip was Hwang heel goed."

Ook Ibrahim Afellay wilde Timber niet als enige uitlichten. "Rafael bedoelt denk ik echt de top, dat Timber die kan aantikken. Ik denk dat Rafael ook wel vindt dat Hwang ook wel Champions League-waardig is." Tot slot kwam Van Hooijdonk nog met een extra naam. "Watanabe vind ik eigenlijk ook wel een schot in roos."