Van Persie geeft Valente zeer opvallende rol: 'Zoiets ontstaat in de wedstrijd'

Hoewel zaterdagavond enkele minuten hangend als linksbuiten speelde bij Feyenoord, ziet Robin van Persie nog altijd een middenvelder in de zomeraankoop. Zijn rol tegen Excelsior was opzienbarend, zeker na de uitspraken die Van Persie vrijdag op de persconferentie.

Valente viel in de 88ste minuut in, toen de eindstand (1-2) al bereikt was. Eerder in de tweede helft was linksbuiten Leo Sauer vervangen door Jaden Slory, die eigenlijk een rechtsbuiten is. Daarom ging Slory naar rechts toen Valente binnen de lijnen kwam, en belandde Valente op de linkerflank.

Het viel ESPN-verslaggever Sinclair Bischop op. “Hans Kraay junior vroeg gisteren op de persconferentie: ‘Valente hangend op links, dat heeft hij bij FC Groningen vaak gedaan. Ga jij dat doen?’ Jij zei: ‘Nee, ik zie hem als middenvelder.’ 24 uur later: wat doet Robin van Persie?”

De trainer moet lachen. “Ja… En ik zie hem ook nog steeds als een tien of een acht. Alleen het kan zo ontstaan tijdens een wedstrijd, Hans, bij dezen, dat hij een enkele keer op linksbuiten komt te spelen. En dat was vandaag (zaterdag, red.) zo, vandaag is dat ontstaan. Dat zal niet iedere week gebeuren.”