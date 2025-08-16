Live voetbal 4

Uitvak komt tijdens Excelsior - Feyenoord met opvallende reactie richting Lotomba

Feyenoord-speler Jordan Lotomba
Foto: © Imago
Dominic Mostert
16 augustus 2025, 20:09

Het Feyenoord-publiek heeft Jordan Lotomba een hart onder de riem gestoken. De rechtsback werd zaterdagavond toegezongen tijdens de wedstrijd tegen Excelsior.

Lotomba had dinsdag een negatieve hoofdrol bij twee doelpunten van Fenerbahçe tegen Feyenoord (5-2) en kreeg daarna veel kritiek te verduren. Zijn Instagram-pagina werd overspoeld met hatelijke reacties, waarna hij de mogelijkheid uitschakelde om te reageren.

Trainer Robin van Persie nam het voor Lotomba op, door te zeggen dat hij blij is met de speler. "Hij is er een tijdje uit geweest, geblesseerd geweest. Als je ziet hoe hij terug is gekomen, vind ik dat geweldig", zei de trainer. Hij zette zijn woorden kracht bij door Lotomba zaterdagavond ook tegen Excelsior op te stellen.

Lotomba speelde ditmaal een betere wedstrijd. Toen hij in de 57ste minuut werd vervangen door Bart Nieuwkoop, werd zijn naam vanuit het uitvak gescandeerd.

