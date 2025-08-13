Lotomba neemt vlak na horroroptreden tegen Fenerbahçe een uiterst pijnlijk besluit

heeft een pijnlijk besluit genomen, vlak na de 5-2 nederlaag die hij dinsdagavond met Feyenoord leed op bezoek bij Fenerbahçe. De Zwitserse rechtsback van de Rotterdammers mocht zich drie tegentreffers persoonlijk aanrekenen, wat de supporters hem niet bepaald in dank afnemen. Om zichzelf haatreacties te besparen heeft Lotomba de reacties onder zijn posts op Instagram uitgezet.

Voor Lotomba liep de return in Istanbul in de derde voorronde van de Champions League uit op een ware deceptie. De Zwitser, die door het ontbreken van Givairo Read (geblesseerd) en Bart Nieuwkoop (kreeg rust) de enige 'volwaardige' optie op de rechtsbackpositie was, mocht zich vooral de 3-1 van Archie Brown en de 5-2 van Anderson Talisca aanrekenen. Beide goals vielen na onnodig balverlies van Lotomba. Ook bij de 2-1, van de voet van John Durán, ging de rechtsback met een halfhartige ingreep zeker niet vrijuit.

Feyenoord-supporters spraken op X tijdens de wedstrijd al hun afschuw uit over het optreden van Lotomba. Uiteraard was er iemand als de kippen bij om de verdediger als 'gratis af te halen' op Marktplaats te zetten. Ook de ochtendkranten spaarden Lotomba bepaald niet in hun kritieken. De rechtsback werd op sociale media eveneens overspoeld met negatieve reacties en heeft daarom dinsdagnacht al ingegrepen: op Instagram is het niet sindsdien niet meer mogelijk te reageren op zijn posts.

Van Persie vierkant achter Lotomba: 'Blij dat hij er is'

Trainer Robin van Persie bleef na afloop van de grote nederlaag tegen zijn oude werkgever overigens vierkant achter Lotomba staan. "Ik ben heel erg blij met Jordan Lotomba”, sprak de coach voor de camera's van Ziggo Sport. “Hij is er een tijdje uit geweest, geblesseerd geweest. Als je ziet hoe hij terug is gekomen, vind ik dat geweldig. Luister, als je op iedere speler gaat inzoomen, maakt iedere speler op het veld links en rechts wel een verkeerde keuze. Ik ben in ieder geval blij dat hij er is en ook blij met hoe hij speelt, over het algemeen", aldus Van Persie.