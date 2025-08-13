Live voetbal

Lotomba neemt vlak na horroroptreden tegen Fenerbahçe een uiterst pijnlijk besluit

Jordan Lotomba in duel met Archie Brown tijdens Fenerbahçe - Feyenoord (5-2)
Foto: © Imago
Frank Hoekman
13 augustus 2025, 09:45   Bijgewerkt: 12:01

Jordan Lotomba heeft een pijnlijk besluit genomen, vlak na de 5-2 nederlaag die hij dinsdagavond met Feyenoord leed op bezoek bij Fenerbahçe. De Zwitserse rechtsback van de Rotterdammers mocht zich drie tegentreffers persoonlijk aanrekenen, wat de supporters hem niet bepaald in dank afnemen. Om zichzelf haatreacties te besparen heeft Lotomba de reacties onder zijn posts op Instagram uitgezet.

Voor Lotomba liep de return in Istanbul in de derde voorronde van de Champions League uit op een ware deceptie. De Zwitser, die door het ontbreken van Givairo Read (geblesseerd) en Bart Nieuwkoop (kreeg rust) de enige 'volwaardige' optie op de rechtsbackpositie was, mocht zich vooral de 3-1 van Archie Brown en de 5-2 van Anderson Talisca aanrekenen. Beide goals vielen na onnodig balverlies van Lotomba. Ook bij de 2-1, van de voet van John Durán, ging de rechtsback met een halfhartige ingreep zeker niet vrijuit.

Feyenoord-supporters spraken op X tijdens de wedstrijd al hun afschuw uit over het optreden van Lotomba. Uiteraard was er iemand als de kippen bij om de verdediger als 'gratis af te halen' op Marktplaats te zetten. Ook de ochtendkranten spaarden Lotomba bepaald niet in hun kritieken. De rechtsback werd op sociale media eveneens overspoeld met negatieve reacties en heeft daarom dinsdagnacht al ingegrepen: op Instagram is het niet sindsdien niet meer mogelijk te reageren op zijn posts.

Van Persie vierkant achter Lotomba: 'Blij dat hij er is'

Trainer Robin van Persie bleef na afloop van de grote nederlaag tegen zijn oude werkgever overigens vierkant achter Lotomba staan. "Ik ben heel erg blij met Jordan Lotomba”, sprak de coach voor de camera's van Ziggo Sport. “Hij is er een tijdje uit geweest, geblesseerd geweest. Als je ziet hoe hij terug is gekomen, vind ik dat geweldig. Luister, als je op iedere speler gaat inzoomen, maakt iedere speler op het veld links en rechts wel een verkeerde keuze. Ik ben in ieder geval blij dat hij er is en ook blij met hoe hij speelt, over het algemeen", aldus Van Persie.

20 reacties
Ajeto!
379 Reacties
1.051 Dagen lid
3.945 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Ja, hij speelde een beroerde wedstrijd net als 3 sterk houders en de rest van de aankopen. Eigenlijk alle 11 stonden ze er wel maar waren niet aanwezig. Om dan een speler op Marktplaats te zetten is niet origineel meer en daar gaat hij de volgende wedstrijd echt niet beter van ballen. Als hij dan uit voorzorg reacties op sociale media moet uitzetten dan ben je als supporters echt goed bezig.

Hurricane.
142 Reacties
371 Dagen lid
1.943 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Waardeloze speler. Ben je van zerrouki af gaan ze verder met lotomba. Nooit meer opstellen. Doet van Persie dat wel dan is hij ongeschikt voor Feyenoord.

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
402 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Hurricane. Heel erg kort door de bocht om een speler nu waardeloos te noemen. Heeft zeker ook hele goede wedstrijden gespeeld. Deze strijder komt er wel weer boven op.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.051 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

KC wat heb je hierover te zeggen?

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
402 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Kramer Ik zie meer Ajacieden reageren als Feyenoorders. Waarschijnlijk zijn er meer anti Feyenoorders die er reageerde dan echte Feyenoord fans. Dat heb ik er over te zeggen wil je nog meer weten? En wat andere doen is niet mijn verantwoordelijkheid.. ik steun de spelers van Feyenoord, mijn Feyenoord door dik en dun! En zie zelfs hier een team die er voor vocht en strijd wat vorig seizoen heel vaak niet het geval was. De spelers die er staan gaan in de eredivisie gehakt maken van alle clubs.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.051 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@KingCrimson ohh nu heb je wat te zeggen over Ajacieden die op een Feyenoord bericht reageren? En nu is het niet meer fijn? Andersom vind je de onzin die je keer op keer uitkraamt wel goed gedrag?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.009 Reacties
1.051 Dagen lid
17.723 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

@KingCrimson og moet je nu gaan dreigen? Het niveau van je zakt met het uur. In het verleden al andere gebruikers bedreigt en nu mij? 🤣 edit: dan verwijderd i zijn berichten..

❌❌❌
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

@KingCrimson wie de bal kaatst kan hem terug verwachten, wat een kleinkind zeg altijd maar provoceren gebeurd het andersom mag het niet, Wat een kleuter.

❌❌❌
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

@Kramer nu verwijderd fcupdate mijn berichten omdat ik zeg dat hij rijp is voor het gesticht. Maar gezwel en alles mag wel. Wat een slappe hap die redactie hier!!

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@xxx en KC heeft vandaag nog wel veel ergere dingen geroepen dan 'gezwel'. Maar dat ligt bij Dominic ter beoordeling. We wachten af wat toelaatbaar is of niet.

❌❌❌
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad, klopt en ook nog me moeder uitschelden maar dat verwijderd die lafaard snel. Dominic mostert naar de maaltijd bedoel je? Ze bannen alleen Ajacieden ik zal er niet te veel van verwachten.

Arena
0 Reacties
2 Dagen lid
0 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Mensen bedreigen en hij is niet de enige die ik dat heb zien doen. Ik kan er nog 2 noemen. Feyenoorders. Maar die mogen gewoon doorgaan. Worden niet geband. Ongelofelijk.

Ajacied00
32 Reacties
520 Dagen lid
453 Likes
Ajacied00
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Een matig Feyenoord tegen een niet eens geweldige tegenstander. Ze zijn wel roemloos ten onder gegaan. Maar goed, in de ED zullen ze wel weer 3e worden

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
402 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Ajacied00 sodemieter op man niet eens geweldige tegenstander.. misschien is Fenerbache wisselvallig maar de individuele kwaliteiten is geen discussie over. En gister speelde ze gewoon sterk. Mafklapper.

❌❌❌
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson Fenerbahçe was gewoon fener, Feyenoord kwam niet goed genoeg voor de dag. Misschien onderschatting? RvP heeft zijn team niet goed genoeg voorbereid voor de hel in fener. Steijn zakt door het ijs. Timber is niet meer gemotiveerd, die wil graag een transfer maken en was in zijn hoofd al weg bij Feyenoord. Dat zie je allemaal terug op het veld.

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
402 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Fenerbache was gewoon Fener? Zij hebben spelers in het elftal staan die zelfs voor Feyenoord en PSV onhaalbaar zijn. Ambrabat een speler die echt heel goed is. Heeft het bij Feyenoord zelfs geleerd, net als Symanszki. Feyenoord heeft zeker nog te leren, maar dat gaat wel goed komen. Timber is zeker gemotiveerd die conclusie trek jij zelf heel graag, hij zelf en andere die er verstand hebben niet. Raar figuur jij.. dit Fenerbache is door de media omlaag gepraat maar dat Feyenoord hier thuis al van wist te winnen is gewoon goed. Op een gegeven moment moet je aanvallen en als dat doelpunten kost lijkt het veel maar dat is natuurlijk bullshit. 1 counter goal, 3 persoonlijke fouten, en een dode spelmoment. Ja je speelt nu niet tegen Ajax maar tegen de top. Fenerbache wint straks ook van Benfica.

❌❌❌
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@KingCrimson, de beste mensen op het veld noem je niet eens bij Fener. Wees blij dat fener geen Ajax was nu heb je in de thuis wedstrijd nog gewonnen anders had je 2x verloren. En Fener gaat ook gewoon de Europa in, wat een nederigheid toon je voor die club zeg. En dan noem je mij een raarfiguur terwijl je nog denkt dat we aan pot 1 en 2 doen whahaha een prutser.

Kritiekmag
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Kritiekmag
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Waardeloze taktiek van trainers , je komt op totaal 3-1 voor en dan blijf je 4-3-3 spelen en aanvallen en ga je niet een middenvelder erbij zetten voor de zekerheid , wat overigens Mourinho wel deed toen ze voor kwamen

❌❌❌
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Kritiekmag, Als je achteruit gaat lopen en verdedigend gaat spelen kom je onder druk te staan, Dat zag je gisteren ook. Fenerbahçe ging verdedigend spelen om de voorsprong vasthouden maar Feyenoord kreeg toen juist veel kansen. Dan moet je ze er nog steeds inschieten maar ik denk juist dat verdedigend spelen soms averechts werkt, er moet een juiste afstemming, balans in zitten

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Beetje onnodig om nu alles aan Lotomba toe te schrijven. Je kan/moet meer kijken naar de wanprestatie van te kloese en van persie in deze. En wat betreft spelers ontsprongen alleen Timber en Watanabe de dans, alle overige spelers die speelden waren van hetzelfde niveau als Lotomba, dus het niet is niet eerlijk alleen hem aan te pakken.

