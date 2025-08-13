Lotomba neemt vlak na horroroptreden tegen Fenerbahçe een uiterst pijnlijk besluit

Jordan Lotomba heeft een pijnlijk besluit genomen, vlak na de 5-2 nederlaag die hij dinsdagavond met Feyenoord leed op bezoek bij Fenerbahçe. De Zwitserse rechtsback van de Rotterdammers mocht zich drie tegentreffers persoonlijk aanrekenen, wat de supporters hem niet bepaald in dank afnemen. Om zichzelf haatreacties te besparen heeft Lotomba de reacties onder zijn posts op Instagram uitgezet.
Voor Lotomba liep de return in Istanbul in de derde voorronde van de Champions League uit op een ware deceptie. De Zwitser, die door het ontbreken van Givairo Read (geblesseerd) en Bart Nieuwkoop (kreeg rust) de enige 'volwaardige' optie op de rechtsbackpositie was, mocht zich vooral de 3-1 van Archie Brown en de 5-2 van Anderson Talisca aanrekenen. Beide goals vielen na onnodig balverlies van Lotomba. Ook bij de 2-1, van de voet van John Durán, ging de rechtsback met een halfhartige ingreep zeker niet vrijuit.
Feyenoord-supporters spraken op X tijdens de wedstrijd al hun afschuw uit over het optreden van Lotomba. Uiteraard was er iemand als de kippen bij om de verdediger als 'gratis af te halen' op Marktplaats te zetten. Ook de ochtendkranten spaarden Lotomba bepaald niet in hun kritieken. De rechtsback werd op sociale media eveneens overspoeld met negatieve reacties en heeft daarom dinsdagnacht al ingegrepen: op Instagram is het niet sindsdien niet meer mogelijk te reageren op zijn posts.
Trainer Robin van Persie bleef na afloop van de grote nederlaag tegen zijn oude werkgever overigens vierkant achter Lotomba staan. "Ik ben heel erg blij met Jordan Lotomba”, sprak de coach voor de camera's van Ziggo Sport. “Hij is er een tijdje uit geweest, geblesseerd geweest. Als je ziet hoe hij terug is gekomen, vind ik dat geweldig. Luister, als je op iedere speler gaat inzoomen, maakt iedere speler op het veld links en rechts wel een verkeerde keuze. Ik ben in ieder geval blij dat hij er is en ook blij met hoe hij speelt, over het algemeen", aldus Van Persie.
Ja, hij speelde een beroerde wedstrijd net als 3 sterk houders en de rest van de aankopen. Eigenlijk alle 11 stonden ze er wel maar waren niet aanwezig. Om dan een speler op Marktplaats te zetten is niet origineel meer en daar gaat hij de volgende wedstrijd echt niet beter van ballen. Als hij dan uit voorzorg reacties op sociale media moet uitzetten dan ben je als supporters echt goed bezig.
@Hurricane. Heel erg kort door de bocht om een speler nu waardeloos te noemen. Heeft zeker ook hele goede wedstrijden gespeeld. Deze strijder komt er wel weer boven op.
KC wat heb je hierover te zeggen?
@Kramer Ik zie meer Ajacieden reageren als Feyenoorders. Waarschijnlijk zijn er meer anti Feyenoorders die er reageerde dan echte Feyenoord fans. Dat heb ik er over te zeggen wil je nog meer weten? En wat andere doen is niet mijn verantwoordelijkheid.. ik steun de spelers van Feyenoord, mijn Feyenoord door dik en dun! En zie zelfs hier een team die er voor vocht en strijd wat vorig seizoen heel vaak niet het geval was. De spelers die er staan gaan in de eredivisie gehakt maken van alle clubs.
@KingCrimson ohh nu heb je wat te zeggen over Ajacieden die op een Feyenoord bericht reageren? En nu is het niet meer fijn? Andersom vind je de onzin die je keer op keer uitkraamt wel goed gedrag?
@KingCrimson og moet je nu gaan dreigen? Het niveau van je zakt met het uur. In het verleden al andere gebruikers bedreigt en nu mij? 🤣 edit: dan verwijderd i zijn berichten..
@Ajacied00 sodemieter op man niet eens geweldige tegenstander.. misschien is Fenerbache wisselvallig maar de individuele kwaliteiten is geen discussie over. En gister speelde ze gewoon sterk. Mafklapper.
@KingCrimson Fenerbahçe was gewoon fener, Feyenoord kwam niet goed genoeg voor de dag. Misschien onderschatting? RvP heeft zijn team niet goed genoeg voorbereid voor de hel in fener. Steijn zakt door het ijs. Timber is niet meer gemotiveerd, die wil graag een transfer maken en was in zijn hoofd al weg bij Feyenoord. Dat zie je allemaal terug op het veld.
Fenerbache was gewoon Fener? Zij hebben spelers in het elftal staan die zelfs voor Feyenoord en PSV onhaalbaar zijn. Ambrabat een speler die echt heel goed is. Heeft het bij Feyenoord zelfs geleerd, net als Symanszki. Feyenoord heeft zeker nog te leren, maar dat gaat wel goed komen. Timber is zeker gemotiveerd die conclusie trek jij zelf heel graag, hij zelf en andere die er verstand hebben niet. Raar figuur jij.. dit Fenerbache is door de media omlaag gepraat maar dat Feyenoord hier thuis al van wist te winnen is gewoon goed. Op een gegeven moment moet je aanvallen en als dat doelpunten kost lijkt het veel maar dat is natuurlijk bullshit. 1 counter goal, 3 persoonlijke fouten, en een dode spelmoment. Ja je speelt nu niet tegen Ajax maar tegen de top. Fenerbache wint straks ook van Benfica.
@KingCrimson, de beste mensen op het veld noem je niet eens bij Fener. Wees blij dat fener geen Ajax was nu heb je in de thuis wedstrijd nog gewonnen anders had je 2x verloren. En Fener gaat ook gewoon de Europa in, wat een nederigheid toon je voor die club zeg. En dan noem je mij een raarfiguur terwijl je nog denkt dat we aan pot 1 en 2 doen whahaha een prutser.
@Kritiekmag, Als je achteruit gaat lopen en verdedigend gaat spelen kom je onder druk te staan, Dat zag je gisteren ook. Fenerbahçe ging verdedigend spelen om de voorsprong vasthouden maar Feyenoord kreeg toen juist veel kansen. Dan moet je ze er nog steeds inschieten maar ik denk juist dat verdedigend spelen soms averechts werkt, er moet een juiste afstemming, balans in zitten
Beetje onnodig om nu alles aan Lotomba toe te schrijven. Je kan/moet meer kijken naar de wanprestatie van te kloese en van persie in deze. En wat betreft spelers ontsprongen alleen Timber en Watanabe de dans, alle overige spelers die speelden waren van hetzelfde niveau als Lotomba, dus het niet is niet eerlijk alleen hem aan te pakken.
