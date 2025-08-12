Van Persie gaat met klem tegen Feyenoord-supporters in

Robin van Persie is erg blij met bij Feyenoord, geeft hij na de wedstrijd tegen Fenerbahçe aan bij Ziggo Sport. De Zwitser was direct betrokken bij drie tegentreffers, maar dat neemt de trainer hem – in tegenstelling tot de Rotterdamse fans – niet kwalijk.

Feyenoord beleefde dinsdag een pijnlijke avond op bezoek bij Fenerbahçe in de return van de derde voorronde van de Champions League. Na een 2-1 zege in eigen huis bleken de Turken in Istanbul met 5-2 te sterk, waardoor Feyenoord komend seizoen in de Europa League zal spelen. Bij drie van de tegentreffers had Lotomba een negatieve hoofdrol, waarna vele supporters hem met de grond gelijkmaakten.

In gesprek met Ziggo Sport krijgt Van Persie de vraag wat hij van het optreden van zijn rechtsback vindt. “Ik ben heel erg blij met Jordan Lotomba”, valt de oefenmeester verslaggever Sam van Royen in de rede. “Hij is er een tijdje uit geweest, geblesseerd geweest. Als je ziet hoe hij terug is gekomen, vind ik dat geweldig.”

Dat Lotomba een ongelukkige wedstrijd speelde in Istanbul, had iedere speler volgens Van Persie kunnen overkomen. “Luister, als je op iedere speler gaat inzoomen, maakt iedere speler op het veld links en rechts wel een verkeerde keuze. Ik ben in ieder geval blij dat hij er is en ook blij met hoe hij speelt, over het algemeen.”