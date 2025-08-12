Live voetbal

Van Persie gaat met klem tegen Feyenoord-supporters in

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
12 augustus 2025, 22:21

Robin van Persie is erg blij met Jordan Lotomba bij Feyenoord, geeft hij na de wedstrijd tegen Fenerbahçe aan bij Ziggo Sport. De Zwitser was direct betrokken bij drie tegentreffers, maar dat neemt de trainer hem – in tegenstelling tot de Rotterdamse fans – niet kwalijk.

Feyenoord beleefde dinsdag een pijnlijke avond op bezoek bij Fenerbahçe in de return van de derde voorronde van de Champions League. Na een 2-1 zege in eigen huis bleken de Turken in Istanbul met 5-2 te sterk, waardoor Feyenoord komend seizoen in de Europa League zal spelen. Bij drie van de tegentreffers had Lotomba een negatieve hoofdrol, waarna vele supporters hem met de grond gelijkmaakten.

In gesprek met Ziggo Sport krijgt Van Persie de vraag wat hij van het optreden van zijn rechtsback vindt. “Ik ben heel erg blij met Jordan Lotomba”, valt de oefenmeester verslaggever Sam van Royen in de rede. “Hij is er een tijdje uit geweest, geblesseerd geweest. Als je ziet hoe hij terug is gekomen, vind ik dat geweldig.”

Dat Lotomba een ongelukkige wedstrijd speelde in Istanbul, had iedere speler volgens Van Persie kunnen overkomen. “Luister, als je op iedere speler gaat inzoomen, maakt iedere speler op het veld links en rechts wel een verkeerde keuze. Ik ben in ieder geval blij dat hij er is en ook blij met hoe hij speelt, over het algemeen.”

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
Fenerbahçe-trainer José Mourinho

Mourinho maakt officieel statement van Feyenoord belachelijk, maar slaat plank volledig mis

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie mist naast Moder ook Read, Nieuwkoop en Diarra tegen Fenerbahçe

  • Gisteren, 14:03
  • Gisteren, 14:03
ERIMIR
2.176 Reacties
401 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
    3
    + 1
Als je speler 3 cruciale fouten maakt waardoor er tegengoals komen, mag je als trainer best zeggen dat je er niet blij mee bent.

Goku
3.218 Reacties
692 Dagen lid
38.405 Likes
Goku
    1
    + 1
Zal die ook tegen hem zeggen, maar om een speler publiekelijk af te vallen hoeft van mij ook niet.

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
    2
    + 1
Professor van persie, de allesweter, de beterweter en uiteindelijk blijkt maar weer duidelijk dat hij niet goed genoeg is als trainer. Feijenoord had beter succestrainer Priske moeten houden. Het grappige is dat iedereen RvP de hand boven zijn hoofd gaat houden en niet durft aan te spreken. Bij Heerenveen vieren ze nog steeds feest dat die is vertrokken. De 3 eenheid, RvP, JdW en DtK maken feijenoord kapot als ze zo doorgaan.

Goku
Erkende gebruiker! Meer info
3.218 Reacties
692 Dagen lid
38.405 Likes
Goku
    0
    + 1
Ben je nog niet opgesloten op je kamertje

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
    1
    + 1
De enige die in een kamertje zit is KC want die is nergens gespot. Je kunt niet ontkennen dat men bij feijenoord een zooitje aan het maken is. Feijenoorders bleven feest vieren met Borges, Steijn etc. Maar je ziet.... niet goed genoeg voor tegen fenerbache. Je kunt beter op van persie reageren dan op mij.

Arena
0 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
Arena
    0
    + 1
Sorry hoor maar dit is toch wel grote onzin wat hij hier vertelt zeg. Dit kun je niet maken.

Fenerbahçe - Feyenoord

5 - 2
Vandaag gespeeld om 19:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

