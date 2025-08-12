Steijn begint direct na uitschakeling bij Fenerbahçe te vloeken op tv

De uitschakeling van Feyenoord in de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe doet pijn bij . De aanvoerder van de Rotterdammers maakt dit in gesprek met Ziggo Sport zeer duidelijk, door meermaals aan te geven dat het ‘klote’ is.

Feyenoord wist dinsdagavond de goede uitgangspositie na het heenduel met Fenerbahçe niet te verzilveren. Na een 2-1 zege in eigen huis gingen de Rotterdammers met 5-2 onderuit in Istanbul, waardoor er dit seizoen geen Champions League zal worden gespeeld in De Kuip. In plaats daarvan moet Feyenoord genoegen nemen met een plek in de competitiefase van de Europa League.

Aanvoerder Steijn zag dat zijn team wel de wil had om ‘voor elkaar te knokken’, maar dat Feyenoord er niet in slaagde om de kansen af te maken. “Dat doen zij wel en ik denk dat dat het grote verschil is vandaag.” Feyenoord kwam vijf minuten voor de rust nog wel op voorsprong via Tsuyoshi Watanabe, maar in de minuten die volgden incasseerde het twee treffers, van Archie Brown en Jhon Durán.

Dat Feyenoord daardoor met een achterstand ging rusten, noemt Steijn ‘helemaal klote’. “Het typeert wel een beetje de wedstrijd. Je komt voor, dus je wil met een goede uitgangspositie de rust in gaan. Dan wil je het dichthouden en dan krijg je twee klotegoals tegen”, vloekt de middenvelder weer. “Dat is zonde, anders ga je heel anders de rust in. Dan kun je het anders neerzetten, maar nu moest je. Niet dat dat erg is, maar het is lekkerder als je met twee goals verschil de rust in gaat.”