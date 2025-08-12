Feyenoord-aanwinst wordt na één actie al direct tot miskoop bestempeld

Feyenoord-fans zijn totaal niet te spreken over . De Portugees, die voor tien miljoen overkwam van FC Porto, wordt na een mislukte actie gelijk tot miskoop bestempeld.

Borges kwam tijdens Fenerbahçe - Feyenoord direct na rust het veld in, hij loste Leo Sauer af. Daarmee maakte hij ook gelijk zijn eerste officiële minuten voor de Rotterdammers. Vijf minuten later krijgt hij al een enorme kans voor zijn kiezen. Timon Wellenreuther trapt snel uit en probeert een counter te forceren. Door een verkeerde inschatting van een speler van Fenerbahçe stuitert de bal door, waarna Borges alleen op doelman Irfan Egribayat afgaat. De buitenspeler speelt heel getelefoneerd naar de hoek, waar ook de keeper naartoe gaat.

Het Legioen is vervolgens kwaad op de Portugees. Borges wordt meerdere malen als miskoop betiteld en ook zijn slechte statistieken worden nog maar eens opgerakeld. De buitenspeler blijkt in ieder geval geen grootste afmaker te zijn.

Mijn hemel. Borges er direct weer uit. Die heeft op topniveau dus echt niks te zoeken. #fenfey — Stefan Bolder (@StefanBolder) August 12, 2025

Borges door deze prutsactie nu al een miskoop. #FENFEY — Kenny Romer (@Kenny1993NL) August 12, 2025

😂😂😂😂😂 nu snap ik die 2 goals in 88 potjes #fenfey — guus (@Guusgeluk222) August 12, 2025

Een misser van 4 miljoen. #fenfey — René van der Zalm (@ReneZalm) August 12, 2025

Hebben we het bonnetje van Borges nog? #feyenoord #fenFEY — Yuri Lansbergen (@yoekie) August 12, 2025