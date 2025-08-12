Feyenoord-aanwinst wordt na één actie al direct tot miskoop bestempeld

Feyenoord-fans zijn totaal niet te spreken over Gonçalo Borges. De Portugees, die voor tien miljoen overkwam van FC Porto, wordt na een mislukte actie gelijk tot miskoop bestempeld.
Borges kwam tijdens Fenerbahçe - Feyenoord direct na rust het veld in, hij loste Leo Sauer af. Daarmee maakte hij ook gelijk zijn eerste officiële minuten voor de Rotterdammers. Vijf minuten later krijgt hij al een enorme kans voor zijn kiezen. Timon Wellenreuther trapt snel uit en probeert een counter te forceren. Door een verkeerde inschatting van een speler van Fenerbahçe stuitert de bal door, waarna Borges alleen op doelman Irfan Egribayat afgaat. De buitenspeler speelt heel getelefoneerd naar de hoek, waar ook de keeper naartoe gaat.
Het Legioen is vervolgens kwaad op de Portugees. Borges wordt meerdere malen als miskoop betiteld en ook zijn slechte statistieken worden nog maar eens opgerakeld. De buitenspeler blijkt in ieder geval geen grootste afmaker te zijn.
Kloese heeft er een puinhoop van gemaakt. Hij overlaadt Persie met spelers, veel en veel te veel. Dan heb je nog een of ander figuur, wat hij daar doet weet niemand hij ook niet trouwens. Men noemt hem cultuurbewaker. Hoeveel zelf opgeleide spelers zie je? Reed was eigenlijk de derde of vierde man voor de rechtsback positie en blijkt gewoon de beste te zijn. Maar meneertje Kloese kocht weer een rits aan spelers. Lotamba was nummer 1, nummer 2 is al weer weg (wat was die slecht zeg). Hij deed precies wat die oliedomme rechtsback van Ajax deed; binnendoor dribbelen. Je bent verdorie rechtsback. Ik weet trouwens niet waar die jongen is gebleven. Hij maakte nimmer een sliding en toen hij het een keer deed in de EL toen kreeg hij rood. Kloese is nog niet klaar trouwens; hij heeft pas 10 middenvelders, waar is Targalline oid
totale paniek bij de club op zuid. En nu geen CL miljoenen. Grote financiele strop dreigt en professor van persie roept dat alles prima gaat. Geen topsportklimaat die de cultuurbewaker moet bewaken, maar die mandekking is net zo lek als Lotomba.
Opnieuw een artikel waarbij men schrijft Feyenoord fans blablabbla met als ondersteuning tweets van random mensen op X. (Nota bene iemand met NAC in de naam) Hoe bepaald Fcupdate dat deze random mensen Feyenoord fans zijn?
