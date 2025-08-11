Live voetbal 2

Mourinho maakt officieel statement van Feyenoord belachelijk, maar slaat plank volledig mis

Fenerbahçe-trainer José Mourinho
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
11 augustus 2025, 19:46

José Mourinho heeft op de persconferentie voor Fenerbahçe - Feyenoord afkeurend gereageerd op de mededeling van de Rotterdammers dat Givairo Read, Bart Nieuwkoop en Gaoussou Diarra er dinsdag niet bij zijn. De Portugees schampert dat hij ook met blessures kampt bij het Onder 18-elftal en dat het drietal ‘nog nooit heeft gespeeld’.

Feyenoord maakte maandagmiddag bekend dat niet alleen Jakub Moder, maar ook Read, Nieuwkoop en Diarra niet van de partij zijn dinsdagavond in Istanbul voor de return van de derde voorronde van de Champions League. Er was echter ook goed nieuws voor Robin van Persie, aangezien Gijs Smal wel weer wedstrijdfit is. Op de persconferentie kreeg Mourinho de vraag of de lijst met afwezigen bij Feyenoord een voordeel is voor zijn ploeg.

“Kom op, ik heb ook geblesseerde spelers in de Onder 18”, reageert de Portugees minachtend. “Ik dacht dat je me ging vertellen dat de drie Japanse spelers geblesseerd waren. Die spelers hebben nooit gespeeld, dus…”, stelt de oefenmeester, die daar de plank mee misslaat. Read was afgelopen seizoen namelijk een belangrijke schakel bij Feyenoord, terwijl Diarra in de eerste wedstrijden van het seizoen het vertrouwen krijgt van Van Persie.

Ook ging Mourinho de mist in met zijn opmerking over de ‘drie Japanners’. Feyenoord heeft met Tsuyoshi Watanabe en Ayase Ueda namelijk maar twee spelers met die nationaliteit in de selectie. Mogelijk had Mourinho het hier over In-beom Hwang, die uit Zuid-Korea komt.

