Van Hanegem vol frustratie tijdens Feyenoord – NAC: ‘Wat hij deed, kon écht niet!’

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
11 augustus 2025, 08:48

Willem van Hanegem heeft zich zaterdagavond groen en geel geërgerd aan Anis Hadj Moussa. De vice-aanvoerder van Feyenoord was volgens De Kromme ontzettend egoïstisch in het duel tegen NAC Breda (2-0 winst) en moet door Robin van Persie ‘flink bij de oren gepakt worden’.

Van Hanegem schrijft iedere week een column in het Algemeen Dagblad en dit keer is Hadj Moussa de hoofdrolspeler. Hoewel Hadj Moussa bezig was met een goede seizoenstart, stoorde De Kromme zich afgelopen zaterdag. “Wat Hadj Moussa allemaal aan het doen was tegen NAC zaterdagavond: dat kon echt niet, hoor.”

De ex-voetballer vervolgt: “Het leek wel alsof hij liep te voetballen met een heel grote spiegel voor zijn neus, zodat hij steeds lekker naar zichzelf kon kijken. Oog voor zijn medespelers had hij totaal niet. Hij deed werkelijk alles alleen. Alles!”

Van Hanegem vindt dat Van Persie korte metten moet maken met dit gedrag van Hadj Moussa. “Hij deed alsof dat allemaal wel meeviel, maar die moet zo’n jongen wel even bij zijn oren pakken, hoor. Ploeggenoten zien dat ook, hè. Die lopen zich helemaal het schompes, maar ze krijgen vervolgens steeds de bal niet, terwijl hij ’m juist elke keer kwijt is”, zegt hij.

Eén moment zorgde voor nóg meer opwinding bij Van Hanegem: “Als je bij Feyenoord zóveel balverlies lijdt, moet je daar gewoon op aangesproken worden. En het mooiste was: toen Leo Sauer als invaller één keer naar binnen kwam en zelf op doel schoot, stond Hadj Moussa als eerste wild met zijn armen te zwaaien. Dat geloof je toch niet?”, sluit hij boos af.

  Gisteren, 23:15
  Gisteren, 22:31
  Gisteren, 21:48
