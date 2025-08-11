Live voetbal

'Duel met Fenerbahçe bepalend voor transfer van tientallen miljoenen bij Feyenoord'

Feyenoord-trainer Robin van Persie en Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
11 augustus 2025, 06:25

Benfica heeft nog altijd serieuze interesse in Anis Hadj Moussa, weet de Portugese krant Record. Het vervolg van de Champions League-campagne van de Rotterdammers kan bepalend zijn voor de uitkomst van het transferdossier.

Hadj Moussa geldt als belangrijke kandidaat om Ángel Di María te vervangen op de rechterflank, maar Feyenoord houdt voorlopig stevig vast aan een vraagprijs van dertig miljoen euro (25 plus 5 miljoen aan bonussen). De interesse van Benfica sluimert al een tijdje, maar is mede door de hoge vraagprijs nog niet concreet geworden.

Artikel gaat verder onder video

Moussa verlengde anderhalve week geleden zijn contract tot medio 2030, waardoor Feyenoord geen haast heeft om te verkopen. Toch kan dat veranderen als Feyenoord dinsdag door Fenerbahçe wordt uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League, is de lezing van Record. In dat geval loopt Feyenoord de miljoenen uit de Champions League mis, wat de deur kan openen voor onderhandelingen met Benfica om het gat te dichten.

Houdt Feyenoord echter stand en plaatst het zich ten koste van Fenerbahçe voor de play-offs, dan treft het in die ronde juist Benfica. “Dat zou de onderhandelingen bemoeilijken en mogelijk uitstellen”, zo klinkt het. Hadj Moussa speelde zaterdag nog negentig minuten tegen NAC Breda, al kreeg hij veel kritiek vanwege zijn vele balverlies.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk, Studio Voetbal

Drie van de vier Studio Voetbal-analisten voorspellen dezelfde kampioen

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Wout Weghorst lijkt het gras op te eten

Studio Voetbal toont rare beelden: 'Eet Wout Weghorst hier het gras op?'

  • Gisteren, 22:31
  • Gisteren, 22:31
Kenneth Perez

Perez ergert zich rot aan ‘rukteam’: ‘Hoe kan dat nou?!’

  • Gisteren, 21:48
  • Gisteren, 21:48
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel