'Duel met Fenerbahçe bepalend voor transfer van tientallen miljoenen bij Feyenoord'

Benfica heeft nog altijd serieuze interesse in , weet de Portugese krant Record. Het vervolg van de Champions League-campagne van de Rotterdammers kan bepalend zijn voor de uitkomst van het transferdossier.

Hadj Moussa geldt als belangrijke kandidaat om Ángel Di María te vervangen op de rechterflank, maar Feyenoord houdt voorlopig stevig vast aan een vraagprijs van dertig miljoen euro (25 plus 5 miljoen aan bonussen). De interesse van Benfica sluimert al een tijdje, maar is mede door de hoge vraagprijs nog niet concreet geworden.

Moussa verlengde anderhalve week geleden zijn contract tot medio 2030, waardoor Feyenoord geen haast heeft om te verkopen. Toch kan dat veranderen als Feyenoord dinsdag door Fenerbahçe wordt uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League, is de lezing van Record. In dat geval loopt Feyenoord de miljoenen uit de Champions League mis, wat de deur kan openen voor onderhandelingen met Benfica om het gat te dichten.

Houdt Feyenoord echter stand en plaatst het zich ten koste van Fenerbahçe voor de play-offs, dan treft het in die ronde juist Benfica. “Dat zou de onderhandelingen bemoeilijken en mogelijk uitstellen”, zo klinkt het. Hadj Moussa speelde zaterdag nog negentig minuten tegen NAC Breda, al kreeg hij veel kritiek vanwege zijn vele balverlies.