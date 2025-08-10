Kenneth Perez is verbijsterd door Robin van Persie: 'Hoe verzin je het?!'

en Karim El Ahmadi kijken op van de keuze van Robin van Persie om de aanvoerdersband te ontnemen bij Feyenoord. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen werd Sem Steijn benoemd tot eerste captain. Timber zit niet eens meer bij de eerste drie captains van Feyenoord.

Achter de nieuwe captain Sem Steijn komen Anis Hadj Moussa en Givairo Read. Perez denkt dat Van Persie zich wil profileren als trainer, met dit besluit. "Soms wil je opvallen als trainer, soms wil je heel eigenzinnig overgekomen. Ik denk dat dit daar een gevalletje van is. Hadj Moussa als tweede aanvoerder, hoe verzin je het?", vraagt Perez bij Dit Was Het Weekend.

Perez vraagt daarna ter bevestiging aan Milan van Dongen of de verklaring is dat Timber ‘met een transfer bezig was’. Zo heeft Van Persie dat niet verwoord, maar hij gaf wel aan dat het aflopende contract van Timber een rol speelde. “We hebben een grote groep leiders en we moeten een keuze maken, daar staan we nu volledig achter. Je zoekt veel dingen in een aanvoerder, waaronder een bepaalde commitment richting de club”, zei RVP.

“Maar dan kan hij niemand aanvoerder maken”, beargumenteert Perez. “Want iedereen die bij Feyenoord voetbalt, is bezig met een transfer. Iedereen die voetbalt in de Eredivisie wil gewoon hogerop. Als morgen een Premier League-club of wie dan ook belt, dan willen ze daar naartoe. Dan kan je niemand aanvoerder maken. Ik vind dat echt zo’n kulargument, ‘als een speler aast op een transfer’, dat doen ze allemaal!”

“Dus dat vind ik een beetje raar”, vervolgt Perez. “Tegen Fenerbahçe was hij weer de beste. Je zag helemaal niet dat hij wel of niet bezig was met een vertrek.” Karim El Ahmadi vult aan: “Als ze het baseren op dat hij weg wil gaan, vind ik dat wel echt onzin. Ik vind dat dat gewoon nooit hoort. Hij moet gewoon de eerste aanvoerder moet blijven. Ook al zou hij weggaan, dan maak je diegene die dan tweede aanvoerder is, de aanvoerder.”

El Ahmadi denkt dat er wellicht meer speelt, ‘wat wij niet weten’. “Ik kan me bijna niet voorstellen dat je Timber niet eens bij de eerste drie aanvoerders zet.” Perez noemt het ‘best wel opvallende’ keuzes. “Als jij drie namen zou noemen voor Feyenoord - weliswaar van afstand… Ik kan me er niets van voorstellen dat Hadj Moussa een echt leiderstype is.”

El Ahmadi ziet In-Beom Hwang en Timon Wellenreuther als logischere kandidaten. Perez concludeert: “Het is eigenzinnig weer, zoals hij zo vaak heeft gedaan in de korte tijd dat we Van Persie hebben meegemaakt als trainer. Dat is wel grappig.”