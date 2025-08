Van Persie noemt één belangrijke reden waarom Timber zijn aanvoerdersband kwijt is

Robin van Persie heeft toelichting gegeven op de beslissing om de aanvoerdersband bij Feyenoord aan Sem Steijn te geven. leverde de band in en behoort zelfs niet meer tot de eerste drie captains. Het besluit heeft mede te maken met het aflopende contract van Timber.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League (2-1 zege) werd duidelijk dat Steijn de band dit seizoen draagt. Daarachter komen Anis Hadj Moussa en Givairo Read als respectievelijk tweede en derde aanvoerder.

"Het heeft niets te maken met dat we ontevreden zijn over Quinten Timber", verzekert Van Persie. "We hebben een grote groep leiders en we moeten een keuze maken, daar staan we nu volledig achter. Je zoekt veel dingen in een aanvoerder, waaronder een bepaalde commitment richting de club." Het aflopende contract van Timber speelt dus een rol. "Als hij zijn contract had verlengd voor deze beslissing, zou dat dat invloed gehad kunnen hebben."

Sem Steijn is vereerd

Steijn ervaart het als een grote eer om de band te dragen. “Ik kreeg er gelijk kippenvel van toen ik het hoorde. Ik vind het een enorme eer en ben er onwijs blij mee. Wanneer ik het kreeg te horen? Dat maakt niet uit. Het was een droom voor mij om aanvoerder te zijn van Feyenoord, maar dat het zo snel zou gaan had ik niet verwacht. Ik ben er echt heel blij mee en heb zin om er een fantastisch seizoen van te maken.”

Timber wilde er niet te veel over kwijt, maar zei wel dat het besluit niet door hem is genomen. “Het is aan de trainer om te vertellen hoe het precies zit. Ik heb de aanvoerdersband met trots gedragen. Tegelijkertijd heb ik veel vertrouwen dat Sem het fantastisch gaat doen. Het is een fantastische jongen. Sem heeft de steun van het team daarin. De trainer weet ook, ongeacht de keuzes, dat ik altijd honderd procent geef. Dat heb je vandaag gezien. Ik heb het vaker aangegeven: ik draag het logo van Feyenoord met trots en dat blijf ik doen.”