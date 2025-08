Knotsgekke ontknoping in De Kuip: Hadj Moussa bezorgt Feyenoord goede uitgangspositie

heeft Feyenoord een prima uitgangspositie voor de return in de derde voorronde van de Champions League bezorgd. Nadat Sofyan Amrabat de openingstreffer van Quinten Timber in de slotfase ongedaan maakte, was het de Algerijnse smaakmaker, die eerder deze week zijn contract bij Feyenoord verlengde, die De Kuip in de blessuretijd tot ontploffing bracht.

Feyenoord begon het duel, dat voorafgegaan werd met een minuut applaus voor de dinsdag overleden Ove Kindvall (82), voortvarend. Al na drie minuten kon De Kuip opveren nadat Sem Steijn onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg moest echter niets weten van een penalty en ook de VAR besloot om niet in te grijpen. Nog geen twee minuten later was het opnieuw Steijn als een duveltje uit een doosje. De van FC Twente overgekomen middenvelder kreeg de bal vanuit een corner, maar raakte de bal niet goed waardoor zijn poging over het doel ging.

Fenerbahçe zette daar in de openingsfase nog weinig tegenover, al kwam ex-Feyenoorder Sebastian Szymański nog met een poging die over en naast ging. Na een klein kwartier werd er opnieuw vragend naar Nyberg gekeken voor een strafschop. Jayden Oosterwolde zou de bal op zijn arm hebben gekregen, maar de Zweedse arbiter vond het wederom geen strafschop. Nadat een kopbal van Steijn van de lijn werd gehaald, kwam Feyenoord na negentien minuten alsnog op voorsprong. Uitgerekend Timber, die te horen heeft gekregen dat hij geen aanvoerder meer is, schoot de 1-0 van afstand tegen de touwen.

De Rotterdammers hielden de controle in het restant van de eerste helft, maar kwamen vlak voor rust toch nog even met de schrik vrij. En-Nesyri werkte de bal tegen de touwen, maar deed dat uit buitenspelpositie. In de blessuretijd had Feyenoord nog de mogelijkheid om op 2-0 te komen. Steijn nam plaats achter de bal om een vrije trap op een zeer aantrekkelijke plek te nemen, de topscorer van de Eredivisie van het afgelopen seizoen mikte jammer genoeg rakelings over.

Na de rust kwam Fenerbahçe sterker uit de kleedkamer en drong het Feyenoord in de openingsfase flink terug. Tot grote kansen kwamen De Gele Kanaries niet, maar toch werd de ploeg van trainer José Mourinho enkele malen dreigend. Vervolgens wisselden beide coaches tweemaal, waarna Feyenoord beter in het duel leek te komen. Groot gevaar vanuit de thuisploeg kwam er niet direct uit, maar wel kregen de mannen van Van Persie meer grip op de wedstrijd. Uiteindelijk was het vlak voor tijd toch Fenerbahçe dat wist te scoren. Uitgerekend oud-Feyenoorder Amrabat prikte in de 86ste minuut de gelijkmaker achter Wellenreuther.

In de slotfase werd het nog even onvriendelijk op het veld na een stevige charge van invaller Luciano Valente, waarna de Turken probeerden de boel te traineren. Feyenoord liet zich echter niet van de wijs brengen en sloeg in de blessuretijd van de wedstrijd nog toe. Het was Hadj Moussa die De Kuip tot ontploffing bracht. De Algerijnse vleugelaanvaller kopte een voorzet van Jordan Bos tegen de touwen. Deze voorsprong wist de ploeg van Van Persie over de streep te trekken, waardoor het een goede uitgangspositie heeft voor de return in het Şükrü Saracoğlustadion. Mocht Feyenoord over twee duels afrekenen met Fenerbahçe, dan wacht in de play-offronde hoogstwaarschijnlijk Benfica. De Portugese ploeg was op bezoek bij OGC Nice met 0-2 te sterk.