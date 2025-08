Sem Steijn hevig in discussie met Fred: dit zit de Feyenoord-middenvelder dwars

Feyenoord claimde woensdag in de eerste helft van het Champions League-duel met Fenerbahçe tevergeefs een strafschop, nadat neer ging in de zestien. Aan het begin van de tweede helft is de onvrede van Steijn over het wegwuiven van het moment door scheidsrechter Glenn Nyberg nog altijd niet verdwenen bij de middenvelder en aanvoerder van Feyenoord.

Feyenoord leidde halverwege met 1-0 tegen Fenerbahçe, door een doelpunt in de negentiende minuut van Quinten Timber. In de derde minuut van de wedstrijd had Feyenoord een strafschop geclaimd, nadat Steijn in het strafschopgebied van Fenerbahçe ten val kwam na contact met Fred. Nyberg oordeelde echter dat van een overtreding geen sprake was.

Na de rust stond Steijn klaar om met een aftrap de tweede helft in gang te zetten. Te zien was hoe Steijn vlak voordat het fluitsignaal van Nyberg klonk in de middencirkel een discussie voerde met Fred. De twee gaven elkaar eerst een hand. Vervolgens wees Steijn met een beschuldigend vingertje naar Fred.

Journalist Pieter Zwart van Voetbal International weet waar Steijn en Fred het over hadden: “Vlak voor de tweede helft legt Sem Steijn nog eens in woord en gebaar aan Fred uit waarom hij het in de eerste helft een penalty vond”, schrijft Zwart op X.