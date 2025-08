Fenerbahçe-spelers maken vlak voor aftrap groot statement in De Kuip

De spelers van Fenerbahçe hebben een statement gemaakt voor de aftrap van de wedstrijd tegen Feyenoord. Met een speciaal shirt voor de warming-up veroordeelden ze misdaden tegen de menselijkheid. In een verklaring op de officiële website laat de club weten dat daarmee wordt gerefereerd aan de situatie in Gaza.

Fenerbahçe meldt op de eigen website: “Fenerbahçe heeft zich uitgesproken tegen het geweld in Palestina tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de derde voorronde van de Champions League. De spelers kwamen het veld op voor de warming-up in zwarte shirts met de tekst: “Stop crimes against humanity.”

Artikel gaat verder onder video

De club voegt daar een duidelijke boodschap aan toe: “Wij dragen niet alleen een shirt, maar ook ons geweten. Tijdens onze Europese uitwedstrijd warmen we op in zwarte shirts: ‘Stop crimes against humanity.’ We zwijgen niet, we kijken niet weg. Waar de mensheid gewond raakt, tonen wij onze houding. Want als de mensheid zwijgt, verliest ze.”

Tien basisspelers van Fenerbahçe gingen met het shirt op de foto, onder wie voormalig Eredivisie-spelers Sofyan Amrabat, Jayden Oosterwolde en Sebastian Szymanski.