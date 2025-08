Zerrouki wijst probleem bij Feyenoord aan: ‘Alsof ik met joystick op PlayStation werd bestuurd’

voelt zich vrij na zijn tijdelijke vertrek bij Feyenoord, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. De Algerijn klikte nooit met het spelsysteem bij de Rotterdammers, waarin hij naar eigen zeggen onvoldoende vrijheid kreeg.

Zerrouki maakte in de zomer van 2023 voor ruim zeven miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord, maar een succes werd hij niet in De Kuip. De middenvelder speelde enkele goede duels, maar was veelal het mikpunt van kritiek van het publiek als het niet liep. Een week geleden keerde hij op huurbasis terug bij FC Twente, waar hij zich weer op zijn plek voelt.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel hij liever niet terugkijkt op zijn lastige periode in Rotterdam, weet Zerrouki wel waardoor het komt dat hij niet is geslaagd. “Ik denk dat ik nooit de rol heb gehad die ik graag wilde hebben”, bekent de Algerijn. “We kunnen niet stellen dat ik echt de kans over een langere periode heb gehad.”

“Het leek af en toe wel alsof ik met een joystick werd bestuurd als onderdeel van PlayStation”, gaat Zerrouki verder. “Ik moest constant op een bepaalde positie blijven.” Het liefst krijgt de middenvelder wat meer vrijheid om zich over het veld te bewegen. “Daar heb ik ook met de trainer (van FC Twente, Joseph Oosting, red.) over gesproken. Ik weet wat ik kan en ik denk dat ik bij Twente volledig in mijn kracht kom.”