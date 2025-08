Van Persie: 'Ik ga hem goed in de ogen kijken en dan beslissen of hij speelt'

De kans is aanzienlijk dat woensdag al debuteert voor Feyenoord. De kersverse aankoop is speelgerechtigd en lijkt fysiek ook in staat om te spelen tegen Fenerbahçe. Trainer Robin van Persie heeft de knoop nog niet definitief doorgehakt, zegt hij op de persconferentie.

Van Persie is in ieder geval blij met de van Sheffield United overgekomen verdediger. “We zijn al een tijdje op zoek naar een laatste man. Daarin kijken we naar hoe iemand verdedigt, maar ook specifiek naar wat wij vragen in onze speelstijl”, wordt hij geciteerd door ESPN. “Hij heeft heel veel voorwaarden, een stukje ervaring en leiderschap. Dat zijn belangrijke punten. Ik heb hem veel bekeken en daarin maakte hij op mij een prima indruk.”

Artikel gaat verder onder video

"De kans is groot dat hij morgen speelt", zegt Van Persie, die daarna wel wat terugkrabbelt. "Ik ga zo terug naar 1908 (trainingscomplex, red.) en dan kijken we 'm nog even goed in zijn ogen. Ik heb hem vanochtend al even kort gesproken en dat zal ik zo ook doen. Op basis van dat gesprek maken we morgen een keuze."

Kan Jakub Moder meedoen?

Jakub Moder deed niet mee aan de afsluitende groepstraining. De wedstrijd lijkt voor hem te vroeg te komen, al koestert Van Persie 'stiekem' nog wat hoop. "Het is niet uitgesloten. De call maken we morgen."

De oefenmeester heeft zin in de wedstrijd tegen de club waarvoor hij tussen 2015 en 2018 voetbalde. “Toen ik het lijstje mogelijke tegenstanders zag, dacht ik enerzijds: laat het Fener maar zijn. Maar anderzijds besefte ik dat het een flinke kluif wordt. Het is een goed team met in José Mourinho een goede coach.”

Van Persie staat ook stil bij het overlijden van clubicoon Ove Kindvall. “Ik denk bij Ove natuurlijk aan die goal. In Milaan, tegen Celtic. De belangrijkste in de geschiedenis van de club”, doelt hij op de Europacup I-finale van 1970. “Het is heel treurig, we denken aan zijn familie.”