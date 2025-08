Igor Paixão begint op eerste persconferentie in Marseille direct over racisme

maakte onlangs de overstap van Feyenoord naar Olympique de Marseille en had maandag zijn eerste persconferentie voor de club.

De Braziliaanse linksbuiten zal de Rotterdammers 35 miljoen euro hebben opgeleverd, als alle bonussen worden gehaald. Door dat bedrag is Paixão nu de duurste inkomende transfer ooit van Marseille. Hij stelde zich maandag voor.

"Ik beloof dat ik alles voor deze club zal geven", vertelde Paixão volgens de transcriptie van Get French Football News. "Ik vind doelpunten maken geweldig, maar assists geven ook. Verder draag ik ook defensief mijn steentje bij. Als ik niet kan scoren, help ik de team op een andere manier."

De linksbuiten werd groots onthaald in de Zuid-Franse havenstad. "De manier waarop de fans me welkom hebben geheten was heel bijzonder. Daardoor wil ik nog meer voor deze club betekenen." Paixão begint niet veel later ook over racisme. "Ik weet dat de fans hier tegen racisme zijn, dat is heel belangrijk voor me. Ik heb zelf te maken gehad met racisme. De houding van de supporters van Marseille op dit gebied zorgt ervoor dat ik écht alles van mezelf voor de club wil geven. Voor deze mensen wil ik strijden."