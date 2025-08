Feyenoord kent volledige route naar hoofdtoernooi Champions League

Feyenoord weet waar het aan toe is in de voorrondes van de Champions League. Bij een zege op Fenerbahçe zal de ploeg van Robin van Persie het in de play-offronde gaan opnemen tegen de winnaar van het tweeluik tussen Benfica en OGC Nice. De heenwedstrijd is op 19 of 20 augustus, met de return een week later op 26 of 27 augustus.

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen als derde in de Eredivisie en dwong daarmee een plaats af in de derde voorronde van de Champions League. Daarin werden de Rotterdammers gekoppeld aan het Turkse Fenerbahçe. Maandagmiddag vond in het Zwitserse Nyon alvast de loting voor de play-offronde plaats, waarbij Feyenoord een ongeplaatste status had.

Artikel gaat verder onder video

De geplaatste teams in de niet-kampioenen-route zijn Benfica en Club Brugge, waardoor ook tegenstanders Red Bull Salzburg en OGC Nice deze status hebben. Uiteindelijk rolde een ontmoeting met de winnaar van het tweeluik tussen Benfica en OGC Nice uit de koker voor de mannen van Van Persie. Bij een zege op Fenerbahçe wordt de heenwedstrijd op dinsdag 19 of woensdag 20 augustus gespeeld. Dit zal een thuiswedstrijd betreffen. De return staat een week later, op dinsdag 26 of woensdag 27 augustus, op het programma.

Weet Feyenoord te winnen van Fenerbahçe en slaagt het daarna in het verslaan van Benfica of OGC Nice, mogen de Rotterdammers zich als derde Nederlandse ploeg melden in het hoofdtoernooi van de Champions League. Gaat een van de tweeluiken verloren, zal Feyenoord actief zijn in de competitiefase van de Europa League.