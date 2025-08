Opmerkelijk transferadvies voor Feyenoord: ‘Haal twee nieuwe keepers’

Als Ronald Waterreus de technisch directeur van Feyenoord was, ging hij direct op zoek naar twee (!) nieuwe keepers. De voormalig doelman vindt dat de Rotterdammers niet kunnen bouwen op en denkt dat daardoor ‘besmet’ raakt.

De keeperskwestie bij Feyenoord houdt de gemoederen flink bezig. Robin van Persie benoemde in eerste instantie Bijlow als ‘nummer één’, maar draaide deze keuze terug omdat de ras-Feyenoorder enkel en alleen trainingsfit is. Daarom schuift Wellenreuther automatisch door naar de eerste plek onder de lat. Het is echter niet de eerste keer dat de Duitser van stal wordt gehaald om te fungeren als stand-in.

Waterreus vindt dit geen goede zaak en komt bij het Algemeen Dagblad met opmerkelijk advies. “Kijk de statistieken erop na, er is altijd wat met hem. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Feyenoord heel erg met hem in z’n maag zit. Al was het maar omdat Wellenreuther ook niet onomstreden is. Als invalkeeper heeft hij het een tijdlang meer dan prima gedaan, zeker. Alleen: hij is geen keeper die structureel van topniveau is”, begint hij.

“Er wordt steeds weer een beroep op hem gedaan, maar dan alleen omdat er iets bij Bijlow aan de hand is. Dat moet voor Wellenreuther ook niet lekker voelen. Dan kun je als Feyenoord beter een volledig nieuwe start maken met twee frisse keepers”, stelt Waterreus, die ziet dat Wellenreuther ‘besmet raakt’ door deze gang van zaken.