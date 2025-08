Go Ahead wendt zich tot Feyenoord na vertrek Antman

Feyenoord kan een bod verwachten van Go Ahead Eagles op , zo weet Feyenoord Transfermarkt. De bekerwinnaar is op de achtergrond ook bezig om Slory zelf te overtuigen van de stap. Verder zit ook Sparta Rotterdam 'op het vinkentouw' voor de twintigjarige buitenspeler.

Bij Go Ahead zou Slory de kans krijgen om weer samen te werken met Melvin Boel, die vorig jaar ook zijn trainer was bij FC Dordrecht. Ook speelt de club uit Deventer dit seizoen Europees voetbal: dankzij de bekerwinst neemt Go Ahead deel aan de competitiefase van de Europa League. Door het naderende vertrek van Oliver Antman naar Rangers FC kan Go Ahead wel een nieuwe rechtsbuiten gebruiken.

Slory deed in de voorbereiding een helft mee tegen SC Cambuur (1-4 zege), Union Sint-Gillis (1-1) en OGC Nice (1-2 nederlaag). Tegen Cambuur wist hij nog te scoren, maar het is de vraag of hij genoeg heeft laten zien om aanspraak te maken op veel speelminuten bij Feyenoord.

De zoon van oud-prof Andwélé Slory is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord en werd vorig seizoen verhuurd aan FC Dordrecht. Hij werd recent ook al gelinkt aan NAC, maar Slory hoopt zelf op een doorbraak bij Feyenoord.

Trainer Robin van Persie liet vorige maand al weten dat Slory de hele voorbereiding zou doormaken bij Feyenoord. “Richting het einde van die voorbereiding zullen wij daar een keuze in maken in overleg met elkaar waar zijn toekomst ligt. Jaden is goed begonnen en hij heeft een paar actiepunten mee naar huis gekregen van mij”, kondigde hij aan.

Van Persie kreeg toen ook de vraag wat hij zelf het beste vindt voor Slory’s ontwikkeling. “Dat gaan we de aankomende weken bekijken, afhankelijk van hoe hij het invult. Hij heeft heel duidelijk aangegeven dat zijn eerste doel is om hier te blijven en hier minuten te maken. Dat vind ik hartstikke mooi om te horen. Hij maakt een goede indruk en de keuze maken we over een aantal weken.” Dat moment lijkt nu ongeveer aangebroken.