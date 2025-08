Gonçalo Borges krijgt De Kuip al na één minuut op de banken, ook prachtig moment voor Valente

Een prachtige binnenkomer voor in De Kuip. Met een prachtige assist bereidde hij de 3-0 voor van Feyenoord tegen VfL Wolfsburg. Het doelpunt kwam van Luciano Valente, die zo scoorde bij zijn vuurdoop.

Borges had vorige week al 29 minuten gespeeld tegen OGC Nice in Oostenrijk (1-2 nederlaag), maar mocht zich nu voor het eerst laten zien in De Kuip. De aankoop van 10 tot maximaal 11 miljoen euro, overgekomen van FC Porto, maakte na 63 minuten zijn opwachting en had slechts een minuut nodig om zich te laten gelden.

De Portugees bediende Luciano Valente met de buitenkant van de voet, waarna Valente de ruimte had om af te ronden. De van FC Groningen overgekomen spelmaker was aan het begin van de tweede helft ingevallen. Hij maakte zijn eerste minuten in het shirt van Feyenoord.