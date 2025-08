Vader Giménez blokkeerde transfer omdat hij ‘de club niet kende’

was in de zomer van 2024 dicht bij een transfer naar Nottingham Forest, maar de spits besloot Feyenoord toch nog een halfjaar trouw te blijven. Volgens goede vriend Lorenzo de Bever blokkeerde de vader van de linkspoot, Christian Giménez, de deal omdat hij ‘de club niet kende’.

Giménez stond in de zomer van 2024 op het punt om het transferrecord van Feyenoord te verbreken. De spits kon namelijk voor een bedrag van 33 miljoen euro de overstap maken naar Nottingham Forest. Uiteindelijk ging deze transfer niet door, omdat de Mexicaan geen zin had in degradatievoetbal in Engeland. Dat Forest zich zou ontpoppen tot verrassing van de Premier League en op de zevende plaats zou eindigen, kon niemand op dat moment voorspellen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Bever, voormalig zakenpartner en inmiddels goede vriend van Giménez, zat de vork echter anders in de steel, zo stelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het zou namelijk niet de spits zelf zijn geweest die de stekker uit de deal had getrokken, maar diens vader. De oud-voetballer was aan het ‘pushen’ voor een transfer van zijn zoon, maar hield de stap naar Forest tegen. “Omdat hij de club niet kende”, legt De Bever uit.

Een halfjaar later kreeg Giménez zijn transfer alsnog te pakken, toen AC Milan voor hem op de stoep stond. De Italiaanse grootmacht maakte een bedrag van 32 miljoen euro over naar De Kuip, waardoor de Mexicaan Feyenoord alsnog een recordbedrag opleverde.