‘Feyenoord blaast bekoelde deal nieuw leven in’

🚨🇲🇱 #Feyenoord geeft de komst van Atalanta Bergamo spits El Bilal Touré niet op: de deal is een nieuw leven ingeblazen. Carrillo wordt verhuurd, waardoor er een positie vacant komt. Het plan is Touré & Tengstedt laten strijden om een basisplaats; Ueda/Carranza transfer. https://t.co/LyAB0KBTBb pic.twitter.com/fQ0Ky4GpJj

🚨🇲🇽 FC Dordrecht is een huurdeal zonder optie op papier aan het zetten. Het gaat om Stephano Carrillo van #Feyenoord.



Daarmee zijn de Schapenkoppen concreet voor de vormalig speler van Santos Laguna. Meer nieuws over de spitspositie wordt spoedig verwacht in Rotterdam. pic.twitter.com/iv7bBV74pU