'Feyenoord definitief zonder grote naam in tweeluik met Fenerbahçe'

Feyenoord lijkt het in het tweeluik met Fenerbahçe in de voorrondes van de Champions League definitief te moeten stellen zonder . De Oostenrijkse verdediger ontbreekt althans op de spelerslijst is gepubliceerd op de website van de UEFA.

Op de lijst komen 23 namen voor. Trauner, wiens voorbereiding wordt verstoord door blessureleed maar die recent wel weer meetrainde met de selectie van Robin van Persie, ontbreekt echter. FR12 concludeert daaruit dat de Oostenrijker niet voldoende fit is om in actie te komen in het tweeluik met de Turkse topclub, die wordt getraind door José Mourinho.

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze vrijdag maakte Van Persie bekend dat Timon Wellenreuther voorlopig de eerste doelman van Feyenoord is. Hoewel de trainer bij de start van de voorbereiding aankondigde dat Justin Bijlow dit seizoen weer eerste keus onder de lat zal zijn, is de veelvuldig door blessures geplaagde doelman niet voldoende wedstrijdfit om drie wedstrijden per week te kunnen spelen, legde Van Persie uit tegenover het clubkanaal. Bijlow is overigens wél ingeschreven voor het tweeluik met Fenerbahçe. Spelers als Jan Plug en Givairo Read komen dan weer niet op de lijst voor, maar staan wel op de B-lijst en kunnen daarom 'gewoon' in actie komen.

Feyenoord begint volgende week woensdag (6 augustus) met een thuisduel aan het tweeluik met Fenerbahçe. De wedstrijd in De Kuip begint om 21.00 uur. Een kleine week later, op dinsdag 12 augustus, volgt om 19.00 uur de return in Istanbul.

Spelerslijst Feyenoord (bron: uefa.com)

Keepers:

Justin Bijlow

Timon Wellenreuther

Liam Bossin

Verdedigers:

Bart Nieuwkoop

Tsuyoshi Watanabe

Gijs Smal

Jordan Bos

Jordan Lotomba

Middenvelders:

In-beom Hwang

Jakub Moder

Quinten Timber

Sem Steijn

Oussama Targhalline

Ezequiel Bullaude

Luciano Valente

Aanvallers:

Ayase Ueda

Calvin Stengs

Gonçalo Borges

Leo Sauer

Casper Tengstedt

Julián Carranza

Anis Hadj Moussa

Gaoussou Diarra