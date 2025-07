Justin Bijlow deelt veelzeggend Instagram-verhaal na bijzondere middag

Het was een roerige middag voor . Eerder op donderdag werd er over de blessuregevoelige keeper gemeld dat hij een nieuwe kwetsuur had opgelopen. Dat bleek echter onjuiste informatie te zijn, bevestigt de keeper nu impliciet ook zelf.

Bijlow werd begin juli uitgeroepen tot eerste keeper van Feyenoord door Robin van Persie. Met Timon Wellenreuther heeft de Nederlander een waardige concurrent, maar Van Persie ziet meer potentie in Bijlow, mits hij fit kan blijven. En precies dat was woensdag urenlang onderwerp van gesprek.

Zo meldde Feyenoord Transfermarkt dat de 27-jarige doelman weer geblesseerd was geraakt. Niet heel veel later werd die berichtgeving door andere bronnen ontkracht. En ook Bijlow zelf heeft nu van zich laten horen. In een Instagram-verhaal van hem is een lachende Bijlow te zien, met het onderschrift: 'Smiling and working' (lachend en aan het werk). De doelman onderstreept hiermee dat hij fysiek in orde is.