Arts maakt ‘grove fout’, na mishandeling Feyenoorder in Amsterdam: ‘Je had moeten blijven’

De politie heeft woensdagmiddag beelden gedeeld van een zware mishandeling op het Museumplein in Amsterdam, van afgelopen mei. Te zien is hoe een dertigjarige man, die op dat moment een Feyenoord-shirt draagt, wordt ernstig wordt belaagd door twee mannen. Tegenover RTV Rijnmond doet het slachtoffer zijn persoonlijke boekje open.

Politie Amsterdam deelt woensdag beelden op Instagram van de mishandeling, die plaatsvond op 11 mei. Op die dag verloor Ajax in eigen huis met 0-3 van NEC, waardoor het enorme schade opliep in de titelstrijd in de Eredivisie. Volgens de politie zou het Feyenoord-shirt mogelijk de aanleiding zijn geweest voor de mishandeling.

Op beelden is te zien hoe de supporter zijn scooter parkeert voor de Albert Heijn en de winkel in loopt. Ondertussen wachten twee mannen hem buiten op. Nadat de Feyenoorder de winkel uitloopt, wordt hij belaagd door één van de mannen. Diezelfde man geeft hem een knietje in zijn buik en gooit hem vervolgens hard op de grond. Tot slot trapt hij het slachtoffer nog een keer fors na.

Feyenoord-supporter doet verhaal tegenover Rijnmond

Het slachtoffer liep met een gebroken oogkas en een hersenbloeding ernstig letsel op door de mishandeling. De dertigjarige dacht dat de schade in eerste instantie meeviel en besloot om zelfstandig naar het ziekenhuis te gaan. “Dat was achteraf een fout. Ik heb drie uur in de wachtruimte gezeten.”

Na een CT-scan concludeerde een arts dat de Feyenoord-fan terug naar huis kon. “De volgende dag belde een arts schoorvoetend op. Hij zei: 'We hebben grove fouten gemaakt, want we hebben de scan nog eens bekeken en je hebt een gebroken oogkas en hersenbloeding. Je had moeten blijven’”, zegt hij tegenover Rijnmond.

Ondertussen is het slachtoffer twee maanden verder en zit hij in een revalidatietraject, die nog zo’n zes maanden duurt. “Ik kan niet meer werken, ik ben letterlijk de ziektewet ingetrapt. En ik kan ook niet lang in sociale omgevingen zijn. Ik had een project in het buitenland staan, dat gaat nu niet door. Ook mijn vakantie heb ik afgezegd. Heel misschien ga ik begin augustus met wat vrienden hiken in Duitsland, maar ook dat is nog onzeker.”

