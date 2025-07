Berichtgeving over Bijlow fel tegengesproken

De berichtgeving van Feyenoord Transfermarkt over is onjuist, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde account WFCGRONINGEN op X. De sluitpost kampt niet met een blessure en is dus gewoon inzetbaar. Feyenoord Transfermarkt heeft de originele berichtgeving inmiddels verwijderd.

Robin van Persie heeft besloten om Justin Bijlow dit seizoen tot eerste doelman te bestempelen bij Feyenoord. De oefenmeester had met hem en Wellenreuther twee kandidaten voor die rol, maar de keuze is gevallen op het kind van de club. In eerste instantie werd verwacht dat de Duitser dan zou vertrekken uit De Kuip, maar hij lijkt nu voorlopig toch te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Voor Feyenoord is dat maar prettig ook, want Bijlow heeft zich voor de start van het seizoen alweer geblesseerd, weet Feyenoord Transfermarkt. Momenteel wordt onderzocht wat voor blessure de sluitpost heeft opgelopen en hoe lang hij uit roulatie is. De eerste geluiden zijn dat het weer problemen met zijn knie zijn. Hij zal in ieder geval de laatste oefenwedstrijd, tegen VfL Wolfsburg, en de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe aan zich voorbij moeten laten gaan. Dat betekent dat Wellenreuther in die wedstrijden weer onder de lat staat.

Bijlow staat erom bekend dat hij blessuregevoelig is en miste ook vorig seizoen een groot aantal wedstrijden. De sluitpost stond vanaf eind januari aan de kant met een knieblessure en had enkele maanden eerder al meerdere duels gemist met een spierblessure. Voor Wellenreuther betekent de blessure van Bijlow dat hij zich weer kan laten zien. Doordat hij in de voorbereiding voldoende speeltijd heeft gekregen, is hij fit genoeg om het verlies op te vangen.

Berichtgeving over Bijlow ontkracht

Update 31 juli 14.34 uur - Bijlow heeft helemaal geen blessure opgelopen, zo melden bronnen rondom de keeper aan het doorgaans goed geïnformeerde X-account WFCGRONINGEN. De doelman is gewoon fit en zodoende kan Van Persie gewoon beroep op hem doen in de komende wedstrijden. Feyenoord Transfermarkt heeft het bericht op X waarin melding wordt gemaakt van de blessure inmiddels verwijderd.