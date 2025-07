Van Persie werkt op de zenuwen: ‘Daar stoort hij zich heel erg aan’

Louis van Gaal heeft zich in het verleden heel erg gestoord aan de manier waarop Robin van Persie zijn koffie drinkt, zo vertelt de oud-spits in Villa SEG. De huidige trainer van Feyenoord blikt terug op een bespreking met Van Gaal, waarbij hij zijn koffie continu wegzette. De oud-bondscoach bleef er vervolgens op hameren dat Van Persie zijn koffie moest opdrinken.

Van Gaal staat bekend als een eigenzinnige man. Toch voelde Van Persie zich wel altijd op zijn gemak bij de oud-trainer, met wie hij samenwerkte bij het Nederlands elftal en Manchester United. De voormalig spits kan zich wel nog een moment herinneren waarbij Van Gaal zich enorm aan hem ergerde. “Mijn koffie drink ik altijd in fases”, geeft Van Persie wat context voor zijn verhaal. “Ik drink een slokje, dan leg ik ‘m even weg en een beetje praten.”

Na een training waarin de data van Van Persie ‘niet goed genoeg’ was, had hij een bespreking met Van Gaal, die volgens de oud-spits ‘niet heel positief’ was. Beide heren kregen hierbij een espresso voorgeschoteld. “Hij stoorde zich eraan dat ik mijn koffie niet in een keer wegdronk”, zegt Van Persie. “Bloedhete koffie, echt verschrikkelijk heet. Ik denk, ik pak ‘m in fases, maar hij sloeg ‘m in een keer achterover.”

Terwijl Van Persie en Van Gaal over de data aan het praten waren, bleef Van Gaal zich storen aan het koffiedrinken van Van Persie. “Hij vroeg: ‘Drink je je koffie niet?’” De huidige trainer van Feyenoord legde vervolgens aan hem uit dat hij dit ‘in fases’ deed. “Een minuut later: ‘Drink je koffie nou’. Ik neem een slokje en leg ‘m weer terug en dat ging maar door, een keer of vijf”, lacht de voormalig aanvaller. “Toen ben ik iedere tien seconden een heel klein slokje gaan nemen. Louis stoort zich daar dan heel erg aan en dan wil hij dat ik de koffie op zijn manier drink. Ik wilde de koffie op mijn manier drinken.”