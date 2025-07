Van Persie hint op uitgaande transfer: ‘Kijken wat voor iedereen het beste is’

Het is aannemelijk dat er deze transferperiode nog een spits vertrekt bij Feyenoord. Na de komst van beschikken de Rotterdammers over vier aanvalsleiders, wat volgens trainer Robin van Persie ‘een beetje veel is’.

Feyenoord rondde deze week de komst van Tengstedt af. De Deen komt voor een bedrag van zes miljoen euro over van Benfica en heeft getekend tot de zomer van 2029. Het aantal spitsen in de selectie door de transfer opgelopen tot vier. “Dat is inderdaad een beetje veel en dat gaan we in de komende periode ook met die spelers bespreken. Ook vanuit hun oogpunt, hoe zij er zelf in zitten”, is Van Persie duidelijk tegenover Voetbal International.

Met Ayase Ueda, Julián Carranza, Stephano Carrillo en Tengstedt heeft de oefenmeester veel keuze in de punt van de aanval. “Dat de dynamiek verandert, dat is gewoon helder en daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Er komt een nieuwe spits. Ayase Ueda heeft in de afgelopen maanden gespeeld, Julián Carranza zat daar achter, Stephano Carillo is een talent dat ook gewoon moet spelen”, zegt de trainer.

“Daar ga ik het ook met hen over hebben, hoe wij en zij het zien. Dan gaan we kijken wat voor iedereen het beste is”, aldus Van Persie. De oud-spits legt tegenover VI uit wat de kwaliteiten van Tengstedt zijn: “Een hardwerkende spits, met een neusje voor de goal. Echt een spits, met heel veel gevoel voor ruimte. Hij schuwt het verdedigen ook niet, gaat daarin volle bak mee.”